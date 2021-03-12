В Украине подорожает доллар: НБУ показал новый курс

В Украине курс доллара 12 марта увеличится с 27,7 до 27,74 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Речь идет об ориентировочной стоимости. Население покупать доллары по такому курсу не могут. Нацбанк показывает усредненное значение стоимости валюты.

Как пояснил OBOZREVATEL аналитик TeleTrade Сергей Родлер, в Украине наблюдается отложенный спрос. Покупатели выжидают подходящие моменты для покупки доллара вблизи минимальных отметок, сдерживая дальнейшее укрепление гривни.

"Давление на нацвалюту сохраняется: провал переговоров с МВФ, неопределенность касаемо украинской экономики, а теперь еще активизация негативного внешнего фактора. В данный момент потенциал дальнейшего укрепления курса сильно ограничен. Ожидаем курс вблизи отметки в 27,80 грн/$", – говорится в прогнозе аналитика до 18 марта.

Ключевым драйвером на финансовых рынках является динамика доходности долгосрочных казначейских облигаций США.

"Стимулы позволят американской экономике расти опережающими темпами: на Уолл-стрит ждут роста ВВП на 5,95%. Происходящее негативно сказывается на долговых рынках развивающихся стран, откуда инвесторы выводят капитал, и заставляет нервничать представителей региональных центробанков", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.