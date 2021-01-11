В Украине подешевеет доллар: в НБУ показали новую стоимость

В Украине курс доллара с 11 до 12 января снизится с 28,28 до 28,2 грн/$.

Такой прогноз опубликовали на сайте Национального банка Украины. Стоит отметить, что НБУ фиксирует усредненную стоимость доллара, исходя из данных о всех совершенных на рынке сделок. Справочный курс характеризует ситуацию на валютном рынке, однако население покупать доллары по такой цене не может.

Как изменится курс доллара НБУ

Отметим, издание Reuters спрогнозировало, что курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$. "Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Кроме того, есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020-го Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от Международного валютного фонда в рамках сделки на 5 миллиардов долларов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".