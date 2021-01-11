В Україні подешевшає долар: у НБУ показали нову вартість

В Україні курс долара з 11 до 12 січня знизиться із 28,28 до 28,2 грн/$.

Такий прогноз опублікували на сайті Національного банку України. Варто зазначити, що НБУ фіксує усереднену вартість долара, виходячи з даних щодо всіх здійснених на ринку угод. Довідковий курс характеризує ситуацію на валютному ринку, однак населення купувати долари за такою ціною не може.

Як зміниться курс долара НБУ

Зазначимо, видання Reuters спрогнозувало, що курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$. "Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту і відновлення інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – ідеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Окрім того, є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020-го Україна ухвалила антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду в межах угоди на 5 мільярдів доларів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Як розповідає аналітик Roboforex Андрій Гойлов: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".