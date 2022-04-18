В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники

У украинцев из-за военного положения не будет дополнительных выходных на Пасху и майские праздники. Речь идет о 25 апреля, 2 мая и 9 мая. Эти дни будут обычными рабочими, и оплата за них будет осуществляться в стандартном порядке.

Об этом заявили в Государственной службе Украины по труду (Гоструда). Такие правила предусмотрены измененным трудовым законодательством, которое действует во время военного положения.

Весной 2022 года должны были быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Это предусматривает 73-я статья Кодекса законов о труде.

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"Однако статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ об определении праздничных и нерабочих дней", – объяснили в ведомстве.

Кроме изменения в назначении выходных дней, новый закон предусматривает возможность введения 12-часового рабочего дня (при 5-дневной рабочей неделе) до 60 часов в неделю. К тому же работодатель не несет ответственности за несвоевременную выплату зарплаты – если докажет, что это вызвано боевыми действиями.

Также действие трудового договора может быть приостановлено – с возложением возмещения зарплаты за это время на государство, осуществляющее военную агрессию против Украины. Отпуск ограничен 24 днями в год.

Как ранее писал OBOZREVATEL, при этом вынужденным переселенцам ежемесячно будут выплачивать по 2 тыс. грн для взрослых и по 3 тыс. грн для детей или лиц с инвалидностью. А бизнесу, который берет на работу переселенца, государство выплатит 6,5 тыс. грн как частичную компенсацию зарплаты для этого человека.