В Украине обезопасят криптовалюту: как поможет МВФ

Международный валютный фонд может предоставить Украине техническую помощь, связанную с криптовалютами и цифровыми технологиями. Соответствующий запрос от Национального банка Украины уже поступил.

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Об этом агентству “Интерфакс-Украина" заявил глава Нацбанка Андрей Пышный. Он отметил, что НБУ занимается реформированием надзора, чтобы усилить аналитическую составляющую и объединить экспертизу, в том числе касательно методов борьбы с отмыванием денег (anti-money loundering, или AML).

Кроме того, в Украине интегрировали регуляторную песочницу – прогрессивный механизм, который успешно функционирует в других странах. Он позволяет тестировать решения, направленные на цифровизацию, внедрение современных финтех разработок и работу с виртуальными активами, при ограниченном количестве пользователей.

Таким образом, соблюдается контроль рисков и отрабатываются технологические и регуляторные модели. А решения, которые подтвердят жизнеспособность и соответствие, будут оперативно имплементированы.

С момента своего назначения в октябре Пышный провел 3-4 плодотворных встречи с министром цифровых технологий Михаилом Федоровым.

"Мы проходимся по всей цифровой повестке дня: начиная от е-резидентства и заканчивая виртуальными активами. Практически по каждому из пунктов у нас есть понимание, что мы делаем, что из предложенного "полетит", а что требует доработки, а иногда и переосмысления", – подчеркнул глава НБУ.

Даже вопреки войне Украина поспевает за технологическим прогрессом в финансовом секторе. После начала полномасштабного российского вторжения Нацбанк внедряет решительные и креативные решения.

“Несмотря на войну, если вы проанализируете наши решения за последние 4-5 месяцев, увидите, что мы разморозили большинство проектов и активизировали процессы. Есть и обратная сторона инноваций – операционная устойчивость функционирования, риски финстабильности и предотвращение легализации", – отметил Пышный, добавив, что эти задачи еще предстоит проработать.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам МВФ в 2024 году экономику Украины ждет рост на 3,2%, а в 2025 году – на 6,5%. Но в 2023-м украинскую экономику ждет от 3% спада до 1% роста.

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