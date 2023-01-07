В Украине назвали самые убыточные банки: в списке оказались два госбанка
Национальный банк Украины назвал самые прибыльные и самые убыточные банки. Среди худших оказались два госбанка: Укэксимбанк и Укргазбанк.
"Нахождение двух государственных банков в топ-тройке самых убыточных, а также то, что они сформировали вместе более 58% общего убытка банковской системы, – повод для наблюдательных советов обоих финансовых учреждений проанализировать, почему так произошло, и вместе с правлениями предложить решения, которые исправят ситуацию", – написал в своем Telegram-канале глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Среди самых убыточных банков:
- Укрэксимбанк (-7,688 млрд грн);
- Сенс Банк (-5,073 млрд грн);
- Укргазбанк (-3,754 млрд грн);
- Прокредит Банк (-1,459 млрд грн);
- Идея Банк (-504 млн грн).
Совокупный результат всех банков за январь-ноябрь 2022 года – 19,429 млрд грн прибыли (после налогообложения). В плюс сработали 46 из 67 банков (их общая прибыль – 39,106 млрд грн).
В пятерку наиболее прибыльных вошли:
- ПриватБанк (22,874 млрд грн);
- Укрсиббанк (3,270 млрд грн);
- Райффайзен Банк (2,794 млрд грн);
- Ситибанк (2,385 млрд грн);
- Универсал Банк (1,825 млрд грн).
21 банк завершил 11 месяцев 2022 года с общим убытком 19,677 млрд грн.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабмин выделил 17 млрд грн, конфискованных у российских банков, на восстановление разрушенного жилья украинцев. Восстановление должно начаться уже в ближайшее время.
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