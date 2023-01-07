В Украине назвали самые убыточные банки: в списке оказались два госбанка 

Национальный банк Украины назвал самые прибыльные и самые убыточные банки. Среди худших оказались два госбанка: Укэксимбанк и Укргазбанк.

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"Нахождение двух государственных банков в топ-тройке самых убыточных, а также то, что они сформировали вместе более 58% общего убытка банковской системы, – повод для наблюдательных советов обоих финансовых учреждений проанализировать, почему так произошло, и вместе с правлениями предложить решения, которые исправят ситуацию", – написал в своем Telegram-канале глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Среди самых убыточных банков:

Укрэксимбанк (-7,688 млрд грн);

Сенс Банк (-5,073 млрд грн);

Укргазбанк (-3,754 млрд грн);

Прокредит Банк (-1,459 млрд грн);

Идея Банк (-504 млн грн).

Совокупный результат всех банков за январь-ноябрь 2022 года – 19,429 млрд грн прибыли (после налогообложения). В плюс сработали 46 из 67 банков (их общая прибыль – 39,106 млрд грн).

В пятерку наиболее прибыльных вошли:

ПриватБанк (22,874 млрд грн);

Укрсиббанк (3,270 млрд грн);

Райффайзен Банк (2,794 млрд грн);

Ситибанк (2,385 млрд грн);

Универсал Банк (1,825 млрд грн).

21 банк завершил 11 месяцев 2022 года с общим убытком 19,677 млрд грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабмин выделил 17 млрд грн, конфискованных у российских банков, на восстановление разрушенного жилья украинцев. Восстановление должно начаться уже в ближайшее время.

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