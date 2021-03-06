В Украине курс доллара развернется на 180 градусов: НБУ показал стоимость после выходных

В Украине курс доллара после планомерного роста развернется на 180 градусов и снизится на 5 копеек до 27,7 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Речь идет об ориентировочной стоимости доллара, которая сформирована по итогам проведенных на валютном рынке сделок.

Как объясняет аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне в 27,70/27,90. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

"На следующей неделе мы ожидаем сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке", – отмечает эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.