В Украине изменят тариф на электроэнергию: сколько придется платить

В Украине есть около 10 вариантов повышения тарифов на электроэнергию. Пойти на этот шаг придется из-за значительного повреждения энергетической системы вследствие российских ракетных атак. Также рассматривается вариант отменить льготный тариф в условиях ограниченного объема потребления.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Атаки РФ на энергетическую систему повредили как минимум половину объектов. Теперь для ремонтных работ и замены оборудования нужны миллиарды долларов. Объекты генерации (теплоэлектростанции, атомные станции, гидроэлектростанции), компании, занимающиеся распределением электроэнергии, – все нуждаются в масштабных инвестициях.

Этих денег нет ни в бюджете, ни у компаний. Повышать тарифы нужно. Единственный аргумент против – платежеспособность населения упала, и у многих украинцев просто нет денег для того, чтобы платить за газ и электроэнергию столько, сколько на самом деле они должны стоить.

Собеседник OBOZREVATEL в Кабмине рассказывает: конкретные механизмы как минимум на уровне министерства серьезно не прорабатываются. Мол, понимание того, что необходимо принимать решение и повышать тарифы, есть, но поручений готовить такое решение не было.

Как рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко 24 каналу, в каком именно виде будет проходить повышение, пока не известно. В то же время Бойко выразил убеждение, что нынешняя система тарифов, когда те, кто потребляет меньше 250 киловатт-часов в месяц, платит 1,44 грн за 1 киловатт-час, а кто потребляет больше – 1,68 грн, является неправильной.

"Определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Ведь "первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих", – объяснил он. Рыночная стоимость тока составляет 2,5-3,5 грн за кВт*ч, тогда как большинство украинцев платят 1,44 грн за кВт*ч.

Когда повысят тарифы? Вероятно, решение о повышении тарифов на электроэнергию будет принято в 2023 году. Озвучить новые планы могут уже в апреле. При этом Кабмин должен принять специальное постановление.

Допустим, если сейчас вы используете 250 кВт*ч, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт*ч – уже 421,6 грн). Если стоимость электроэнергии увеличат в два раза, то при потреблении 250 кВт*ч придется платить уже 720 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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