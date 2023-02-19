В Украине изменят правила для "ФОПов", налоги повысят: к чему готовиться

В Украине с июля изменят часть налогов, соответствующий законопроект уже разработал и зарегистрировал Кабмин. Новшества коснутся "ФОПов", которые больше не смогут пользоваться особыми условиями налогообложения. О том, что и как изменится и сколько сможет получить бюджет, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Налоги придется повысить: решение уже принято, но не проголосовано

Украина еще в декабре 2022-го взяла на себя обязательство перед МВФ отменить льготные условия налогообложения для "ФОПов". Кроме того, необходимо вернуть налоговые проверки, говорится в 15-м пункте подписанного Меморандума (ознакомиться с текстом можно здесь). Логика Фонда простая: нужно сделать все, чтобы увеличить поступления в бюджет и сократить расходы. В этой связи особая ставка 2% для "ФОПов" – причина значительного сокращения поступлений в казну.

Так, даже крупному бизнесу на время военного положения разрешили переходить на единый налог 2% вместо 18% налога на прибыль (еще недавно такая норма действовала даже для азартного бизнеса). В результате бюджет недосчитался миллиардов гривен. Точную сумму оценить сложно, так как, помимо снижения налогов, на работу предприятий повлияла полномасштабная война.

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сразу несколько человек рассказали OBOZREVATEL: решение отменить льготы для "ФОПов" примут, это позволит в будущем получить значительную поддержку от МВФ. Кроме того, Украина фактически уже согласилась на такой шаг, подписав соответствующий меморандум.

Законопроект о пересмотре налоговых правил зарегистрировал в Раде Кабинет министров. Ранее в правительстве проголосовали за документ и поддержали его. Согласно документу, до 1 июля 2023-го:

отменят налог 2% для "ФОПов" третьей группы (вернут 5%);

для "ФОПов" третьей группы (вернут 5%); "ФОПы" первой и второй групп будут обязаны платить единый налог;

вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;

за нарушение налогового законодательства; будут штрафовать за отсутствие РРО.

"Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года... Но если возвращаться в довоенное состояние системы налогообложения, то почему власти "забыли" о своей ответственности перед плательщиками, хотя бы за своевременное возмещение НДС?" – прокомментировала решение экс-глава налогового комитета Нина Южанина.

Возвращение "старых" налогов не позволит компенсировать огромный дефицит бюджета. По оценкам главы комитета Даниила Гетманцева, за 8 месяцев действия льготных ставок бюджет недополучил около 7 млрд грн. Фактически ежемесячно государство теряет около 900 млн грн. Но при этом годовой дефицит бюджета в 2023-м составит 1,31 трлн грн.

Против отмены льготных налогов традиционно выступает бизнес. К примеру, некоторые бизнес-ассоциации уже обратились к главе профильного комитета: просят дать возможность платить меньше налогов, так как бизнес потерял десятки миллиардов долларов и нуждаются в поддержке. "Война нанесла большой ущерб агросектору Украины: по разным экспертным оценкам, агросектор понес косвенные потери в сумме 34,25 млрд долларов", – рассказывают в крупной аграрной ассоциации УКАБ.

Кратко:

Решение снизить налоги позволило после начала полномасштабной войны поддержать бизнес и освободить оборотные средства.

и освободить оборотные средства. Возвращение полной ставки налога может увеличить поступления в бюджет, однако речь идет об относительно небольших суммах. Главный результат – это откроет возможность получить кредит от МВФ. Точная сумма возможного кредита сейчас не известна, однако ранее в Кабмине озвучивали: ожидают как минимум 17 млрд долларов.

Каких еще изменений ждать?

Даниил Гетманцев рассказывает: с "ФОПами" есть еще одна большая проблема – их оформляют на своих сотрудников для того, чтобы сэкономить на налогах. Но до того момента, пока война не закончилась, бороться с этой проблемой не будут. "Давайте откровенно, по сравнению с такими потерями на таможне ФОПы точно не являются первоочередной проблемой для макростабильности", – говорит Гетманцев.

Точно можно утверждать: возвращение налога в 5% и отмена льготных условий далеко не единственные новшества, с которыми придется столкнуться "ФОПам". Чтобы стать полноправным членом ЕС, Украине нужно преодолеть внутренний налоговый офшор. Сейчас "ФОПы" – это не про малый бизнес, который нуждается в поддержке. Единым налогом успешно пользуется "серый бизнес", который показывает налоговой только часть своего оборота.

Отметим, в Украине финансировать армию за счет международных кредитов и грантов запрещено. Фактически армия существует за счет внутренних налогов. И каждое предприятие, которое отказывается платить налоги, наносит вред обороноспособности страны. А без сильной армии в условиях полномасштабной войны под постоянной угрозой будет находиться не только бизнес, но и жизнь каждого украинца.