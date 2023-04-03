В Украине готовятся к обновлению курса доллара: чего ожидать в апреле

В апреле наличный курс доллара в Украине может снизиться до 36,93 грн. Впрочем, для этого, по мнению экспертов, нужно чтобы ситуация на фронте оставалась стабильной.

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Об этом сообщает UBR.ua. Другим же фактором, который может повлиять на снижение курса, отмечается, является получение Украиной обещанной финансовой поддержки от партнеров.

"В этом случае нижняя граница курса наличного доллара может даже дойти до горизонта межбанка в 36,93 грн/доллар. ... Есть очень высокая вероятность сохранения движения курса вниз вплоть до действующих горизонтов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: еще одним определяющим фактором является активность аграриев. Которая в свою очередь, зависит от погодных условий:

при теплой погоде, когда можно сеять, аграрии продают валюту и покупают гривню, на которую приобретают удобрения и горюче-смазочные материалы;

при ненастье, которое пришло сейчас в Украину, эти процессы притормаживаются.

"Последний фактор может немного сдвинуть курс вверх, поэтому колебания в коридоре 37-40 грн/доллар допустимы. Возможно, верхняя граница будет даже ниже, так как очень позитивно влияют на рынки соглашения с МВФ и кредиторами о снятии необходимости выплат до 2027 года", – объясняют авторы материала.

Также ожидается приток денег в бюджет от экспорта товаров и услуг. А кроме того, перевода денежных средств нерезидентов.

"По факту, на наличном рынке сохраняется приток доллара вкладчиков, которые получают на руки валютные депозиты. А на межбанке ситуацию жестко контролирует НБУ. Тенденция пока будет неизменной. Кроме того, люди понимают, что заработать на девальвации гривны банки не дадут, поэтому считают удержание иностранной валюты нецелесообразным шагом", – резюмируют авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 3 апреля наличный курс доллара в Украине составлял в среднем 37,5/38 грн (покупка/продажа). Среди крупных банков самый высокий курс в покупке установил Укргазбанк – 38 грн.

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