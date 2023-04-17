В США заговорили об угрозах для гегемонии доллара: что будет с американской валютой

В США признали, что масштабные санкции против России и других стран в отдаленной перспективе могут пошатнуть доминирующее положение доллара как глобальной валюты. Тем не менее в ближайшей перспективе ни одна валюта не угрожает гегемонии доллара США.

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Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNN. "Когда мы используем финансовые санкции, связанные с ролью доллара, существует риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара", – отметила Йеллен.

Это связано с тем, что ряд тоталитарных экономик, включая Китай, РФ и Иран, пытаются пойти по пути дедолларизации. Тем не менее, по словам Йеллен, сейчас США не видят ни одной страны, такую же базовую и институциональную инфраструктуру как у самих Штатов. А потому другая валюта пока что не может забрать у доллара его глобальную роль.

Кроме того, в сохранении ведущей роли доллара Штатам помогают союзники, отметила Йеллен. По ее словам, в США осознают и здраво оценивают санкционные риски для доллара.

Ранее об угрозах для глобального статуса доллара также писал колумнист Bloomberg Тайлер Коуэн. Он отмечал, что доллар США должен сохранить свою гегемонию в силу удобства. По словам Коуэна, американская валюта – такой же экспортный товар, как китайские телефоны или японские автомобили.

"Доллар является частью 88% всех международных транзакций. Некоторые люди опасаются, что это господство не может продолжаться долго, в то время как другие задаются вопросом, должно ли оно быть таковым? Хорошая новость, по крайней мере для американцев, заключается в том, что гегемония доллара выгодна США, их правительству и большинству граждан. Более того, ситуация, вероятно, не изменится в обозримом будущем", – считает Коуэн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему китайский юань не сможет заменить доллар, даже несмотря на статус третьей резервной валюты мира по версии МВФ. Более того, китайскому юаню не по силам тягаться даже с евро.

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