В США собрались выпустить новый доллар: валюта уйдет в онлайн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка, рассматривает вопрос выпуска электронного доллара.

Об этом Конгрессу США заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, сообщает Global Times. Пауэлл считает, что внедрение электронной американской валюты является первоочередной задачей Центробанка США, учитывая доминирующую роль доллара среди мировых резервных валют.

Пауэлл – не единственный высокопоставленный чиновник США, который поддержал цифровой доллар, пишет издание. Министр финансов США Джанет Йеллен также выразила заинтересованность в поддержке исследований по выпуску цифровых валют, которые, по ее словам, "могут привести к более быстрым, безопасным и дешевым платежам".

В настоящее время Китай является мировым лидером и пионером в разработке цифрового юаня, который тестируется во многих городах Китая, в то время как такие страны, как Великобритания, Канада и Япония, также активно изучают жизнеспособность своих цифровых валют.

Несмотря на некоторые опасения рынка, что выпуск цифровых валют центральных банков может привести к новому витку конкуренции или соперничества между криптовалютами, создание потенциального цифрового доллара США по-прежнему имеет большое значение, отмечает издание.

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