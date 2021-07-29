В Палате представителей США проголосовали за увеличение финансовой помощи Украине
Палата представителей США проголосовала за законопроект, который предусматривает увеличение помощи для Украины до 481,5 млн. долларов. Кроме того, была одобрена поправка касательно санкций против российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом в четверг, 29 июля, в Facebook сообщила пресс-служба Посольства Украины в Соединенных Штатах Америки. Уточняется, что речь идет о документе по финансированию Госдепартамента США в 2022 году.
В проекте указано, что в целом на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ в следующем году будет предоставлено на 28,5 млн. долларов больше, чем в текущем (481,5 млн. долларов).
При этом 125 млн. долларов из этой суммы Америка хочет направить на помощь Украине в сфере безопасности, а именно по статье "Международное военное финансирование". Отметим, что это на 10 млн. долларов больше, чем страна получила в 2021 году.
Подчеркнем: законопроект еще не принят. Чтобы Украина получила указанную помощь от Штатов, документ еще предстоит согласовать и одобрить в Сенате США, после чего президент Джо Байден должен его подписать.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Группа сенаторов США пригрозила заблокировать назначения двух кандидатур на должности в Министерство финансов, если президент Джо Байден не изменит свою позицию по "Северному потоку-2". В частности, от американского лидера требуют ввести санкции против российского газопровода.
Сам Байден объяснил свои уступки скандальному российскому проекту тем, что строительство уже было почти завершено, когда он вступил в должность. Кроме того, по его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.
В это же время в России заявляют, что работы – на финальной стадии.
О том, что российский газопровод в обход Украины запустят уже в 2021 году, сказал и глава австрийской энергокорпорации OMV (партнера "Северного потока-2") Райнер Зеле.