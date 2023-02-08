В Россию массово везут товары из Турции через Грузию: сотни фур стоят в пробках на границе. Видео

В Россию продолжают массово везти товары из Турции. Транзит осуществляется через Грузию, из-за чего у границ этого государства с Турцией возникают многокилометровые пробки из фур. В частности, колонны грузовиков стоят в районе приграничного перехода Сарпи со стороны турецкого города Хопа.

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Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. По словам местных жителей, фуры проводят в очередях по 2-4 суток. При этом пробки уменьшаются. Так, по состоянию на 7 февраля 2023 года по сравнению с 20 сентября 2022-го количество фур сократилось уже в 4-5 раз.

Существенная часть грузовиков в приграничных очередях имеет российские номера. По данным источников, таким образом в Россию ввозят подсанкционные товары. Дело в том, что ни Турция, ни Грузия не вводили торговые санкции против РФ, что позволяет этим странам быть своего рода транзитным хабом для российских закупок.

Особенно активным этот канал поставок был летом, после того как Россия разрешила "официально" ввозить подсанкционные товары без ведома и разрешения производителей. Такой механизм в РФ называют "параллельным импортом".

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на введенные Украиной торговые запреты, в нашу страну до сих пор попадают российские товары. Их импортируют через третьи страны, зачастую скрывая истинное происхождение грузов.

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