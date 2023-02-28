В России обвалилась добыча газа: "Газпром" пострадал больше всех

В январе 2023 года добыча газа в России упала на 11%. При этом основной объем снижения пришелся на "Газпром".

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Об этом сообщили в Минэнерго РФ, сообщают росСМИ. "Добыча природного газа в России снизилась в январе 2023 г. на 10,7% год к году – до 62,7 млрд куб. м. Основной объем снижения пришелся на "Газпром" ... снижение составило 18,4%", – говорится в сообщении.

В целом же за январь-декабрь 2022 года Россия сократила добычу газа на 13,3% год к году. Как следует из данных Росстата, показатель составил 522 млрд куб. м.

В то же время сама РФ намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что произойдет это уже в марте. Так в РФ решили ответить на введение потолка цен на ее ресурс странами Запада.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, такой шаг приведет к восстановлению рыночных отношений. При этом он:

назвал механизм "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты "вмешательством в рыночные отношения";

пообещал, что РФ не будет продавать нефть тем, кто "прямо или косвенно придерживается "потолка цен".

ЕС отказывается от российского газа

Тем временем ЕС уже закупает газ в основном у США. При этом в Штатах заговорили о продаже Европе газа по революционно низкой цене – $12 за Mmbtu, то есть около $380 за тысячу кубометров. Такая цена возможна, если заключить долгосрочные контракты и поработать над расширением европейской LNG-инфраструктуры.

"По сути США предлагают долгосрочные контракты, которые Россия еще со времен СССР реализовала в Германии. Если это получится, то рынок Германии для России закроется почти навсегда", – прокомментировал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам трейдера Пьер Андюрана, президент РФ Владимир Путин проиграл энергетическую войну. Надежды диктатора на то, что Европа зимой замерзнет без российского газа, не оправдались.

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