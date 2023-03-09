В России не хватает денег на зарплаты бюджетникам: долг вырос на 1400%

В России из-за бюджетного кризиса массово не выплачивают зарплаты бюджетникам. Задолженность в феврале 2023-го подскочила на 1400%.

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Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на доклад Росстата "О социально-экономическом положении страны". На 1 марта совокупный объем зарплатных долгов перед бюджетниками достиг 152 млн рублей (2 млн долларов), хотя еще в январе это было 10 млн, а на конец декабря задолженность была нулевой.

Число работников, которым задерживают выплаты достигло 18,9 тысячи и за один месяц выросло более чем вдвое. В прошлом году размер долгов по зарплате перед бюджетниками колебался в пределах 1-15 млн рублей. Таким образом, даже по сравнению с худшими показателями первого года войны задолженность подскочила в 10 раз.

С проблемами массово столкнулись учителя, следует из данных Росстата. Долги перед работниками образования за февраль выросли в 12 раз – до 162 млн рублей. Из этой суммы 146 млн рублей задолжали бюджеты регионов, 4 млн – местные бюджеты и 2 млн – федеральная казна.

Задолженность по зарплате перед врачами выросла на существенные 37% за месяц, хотя ее совокупный размер пока мизерный – лишь 0,6 млн рублей.

Прошлый год 50 из 85 субъектов РФ закрыли с "дырами" в бюджетах на общую сумму 446,8 млрд рублей (5,91 млрд долларов). При этом 14 регионов провалили план по сбору налогов, а в 12 — столкнулись с падением доходов. Это прежде всего те субъекты, ведущие компании-налогоплательщики попали под западные санкции (Липецкая, Челябинская, Мурманская области, Красноярский край и другие), отмечает Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

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