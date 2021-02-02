В Раде тарифы для украинцев обсуждали шесть минут: Шмыгаль на совещание не явился

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не явился на совещание с главами фракций по вопросам тарифов 2 февраля. Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл заседание.

"Самое быстрое совещание у спикера. За шесть минут. Премьер-министр не пришел на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому встречу закрыли", – написал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

2 февраля должна была состояться встреча Шмыгаля с руководством парламента, а также главами депутатских фракций и групп относительно снижения тарифов для населения. Премьер должен был отчитаться о дальнейших шагах по разрешению ситуации с тарифами.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне сообщал, что о встрече Шмыгаль с нардепами договаривались ранее. Они должны были обсудить законопроект, предусматривающий выход из тарифного кризиса.

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