В Раде тарифы для украинцев обсуждали шесть минут: Шмыгаль на совещание не явился
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не явился на совещание с главами фракций по вопросам тарифов 2 февраля. Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл заседание.
"Самое быстрое совещание у спикера. За шесть минут. Премьер-министр не пришел на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому встречу закрыли", – написал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
2 февраля должна была состояться встреча Шмыгаля с руководством парламента, а также главами депутатских фракций и групп относительно снижения тарифов для населения. Премьер должен был отчитаться о дальнейших шагах по разрешению ситуации с тарифами.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне сообщал, что о встрече Шмыгаль с нардепами договаривались ранее. Они должны были обсудить законопроект, предусматривающий выход из тарифного кризиса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 января в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине тарифы на газ будут фиксированными (6,99 грн за кубометр) только до марта 2021-го, затем всех потребителей без спроса переведут на годовые контракты.
Ассоциация городов Украине договорилась с "Нафтогазом" и Кабинетом министров не повышать тарифы на отопление и горячую воду как минимум до апреля 2021-го.