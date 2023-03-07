В Раде рассказали, сколько денег получит Украина от МВФ и стран-партнеров в 2023 году

В 2023 году Украина в рамках новой программы с МВФ (Международным валютным фондом) получит $5 млрд. От стран-партнеров и различных международных финорганизаций стране должны выделить более $50 млрд.

Видео дня

Всемирный банк выделит Украине $2,5 млрд на финансирование социальных расходов. В свою очередь проект Fast Recovery предоставит для восстановления инфраструктуры $17 млрд, рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Фокус".

"Деньги от партнеров в этом году будут. Так, США в рамках своего бюджета выделяют на помощь Украине в 2023 году $45 млрд – это и помощь в бюджет, и военная, и гуманитарная, и USAID. Европейский Союз – $18 млрд, это программа макрофинансовой помощи, средства пойдут в госбюджет. 23 февраля на встрече министров финансов G7 было решено увеличить финансирование бюджетной и экономической поддержки Украины в 2023 году до $39 млрд", – сказал нардеп.

Кроме того, правительство Японии выделило $5,5 млрд на восстановление поврежденной в результате атак инфраструктуры, правительство Норвегии – $7,5 млрд. Из этой суммы в 2023-м поступит $1,5 млрд – в бюджет и на военные расходы.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Федеральный Совет Германии (верхняя палата парламента страны) единогласно принял резолюцию в поддержку Украины. В резолюции говорится о необходимости продолжать оказывать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!