Верхняя палата парламента Германии приняла резолюцию в поддержку Украины: что предполагает

Федеральный Совет Германии (верхняя палата парламента страны) единогласно принял резолюцию в поддержку Украины. В резолюции идет речь о необходимости продолжать осуществлять военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

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Об этом сообщает Deutschlandfunk. Также парламентарии просят Федеральное правительство продолжать выделять помощь немецким городам, принимающим вынужденных переселенцев из Украины.

"Военная, гуманитарная и финансовая поддержка Украине все еще необходима, чтобы ее народ мог отстаивать свое право жить в свободной, демократической стране, которая самоопределилась", – говорится в резолюции.

Также резолюция требует от России вывода войск со всей территории Украины и привлечения к ответственности российского руководства и российских военных за их преступления.

Кроме того, парламентарии просят Федеральное правительство принять решение о дальнейшей помощи землям и муниципалитетам, учитывая войну и неизменно большое количество беженцев из Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал противников военной помощи Украины. Он заявил, что без нее не достичь мира, и напомнил о военных преступлениях РФ в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

А 3 марта председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн резко раскритиковала решения, принятые бывшим канцлером Ангелой Меркель во время ее пребывания на должности. Представительница Свободной демократической партии (СДП) косвенно обвинила Меркель в соучастии в нападении России на Украину.

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