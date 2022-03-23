В Польше требуют закрыть грузоперевозки с Россией: петицию подписали десятки тысяч человек

В Польше организовали сбор подписей под петицией к премьер-министру с просьбой закрыть грузоперевозки с Россией и Беларусью. Митингующие из-за войны с Россией фактически незаконно остановили движение российских и белорусских грузовиков, однако премьер Матеуш Моравецкий их поддержал.

Поляки и украинцы опубликовали петицию к премьеру с просьбой официально запретить грузоперевозки. Ее на момент написания новости подписали более 72 тыс. человек (их них около 4 тыс. из Киева).

"Мы, поляки, требуя блокирования поставок агрессору и российскому угнетателю, благодарим Премьер-министра за его заявление о поддержке блокады границы активистами и за поднятие вопроса всеобъемлющих санкций в отношении торговли с Россией на саммите Совета Европы. К сожалению, процедура введения таких санкций требует времени и, прежде всего, единодушия всех членов Совета Европы. Идет жестокая война и оккупация оккупированных Россией территорий. Погибают гражданские лица, постоянно совершаются военные преступления. Нет времени на политику. Настало время чести. Время действия. Когда мы делаем добрые дела, мы не смотрим, что делают другие, мы просто делаем их", – говорится в петиции.

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Ранее Польша призвала Еврокомиссию расширить санкций и фактически объявить блокаду России. Прекратить любую торговлю с агрессором, перестать принимать товары по суше и морю.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша заявила о "дерусификации" экономики ЕС и своей собственной страны. Среди прочего это подразумевает отказ от российских энергоносителей.

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