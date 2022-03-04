В особняках российских олигархов в Великобритании разместят украинских беженцев

Вице-премьер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что арестованные особняки российских олигархов в Лондоне и других городах будут использовать как приюты для беженцев. Для этого примут специальный закон.

Он сказал, что правительство примет закон, чтобы остановить "правосудие", когда клептократы используют суды, чтобы попытаться остановить журналистов, сообщающих о том, как они получили свое богатство. Рааб сказал, что правительство "очень скоро" внесет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своего состояния, говорится в публикации The Times.

"Мы видели, как олигархи, клептократы и те, кто связан с Путиным, приезжали в эту страну и судились в соответствии с нашими законами о клевете против тех, кто проливает свет на коррупцию, будь то авторы или общественные организации", – добавил Рааб.

Видео дня

К слову, ранее Франция и Германия захватили две суперяхты (частная яхта с экипажем стоимостью в сотни миллионов долларов), которые принадлежат российским олигархам. При это еще пять суперяхт скрывают на Мальдивах (нет договора об экстрадиции с США).

Об этом сообщает издание Reuters. Во Франции таможня конфисковала 88-метровую "Amore Vero" в порту Ла-Сьота на Французской Ривьере, сообщило министерство финансов. Яхта принадлежит компании, основным акционером которой является глава "Роснефти" Игорь Сечин, ближайший соратник президента России Владимира Путина.

В Германии в северном порту Гамбурга была захвачена роскошная яхта стоимостью почти 600 миллионов долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Алишеру Усманову, сообщает Forbes.