В Одесской таможни за связи с контрабандистами уволили рядовых сотрудников, а их начальника поощрили

В результате чистки Одесской таможни за связи с контрабандистами уволили 22 сотрудника, в то же время временного руководителя ведомства Алексея Бочко наоборот – поощрили очередным назначением в должности и.о. главы еще на четыре месяца. Фактически десятки его подчиненных, которые выполняли приказы Бочко, уволены за связи с контрабандистами, а сам же Бочко получил право еще несколько месяцев управлять таможней.

В распоряжение OBOZREVATEL попал приказ о назначении Алексея Бочко на должность и.о. главы Одесской таможни с 5 апреля до 4 июля. Он занимает этот пост еще с прошлого года. И при нем происходили все "связи таможенников с контрабандистами", за которые и уволили 22 сотрудников ведомства.

Под увольнения попали рядовые исполнители, инспекторы, старшие инспекторы таможни. А вот руководитель органа остался при своей должности. И это при том, что в списке топ-контрабандистов, который представил Совет национальной безопасности и обороны, 40% занимают одесситы.

OBOZREVATEL в ближайшее время выяснит, кто поддерживает Алексея Бочко на должности и.о. главы таможни и как под носом руководителя ведомства и якобы без его ведома могли происходить коррупционные схемы.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".