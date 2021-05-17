В НБУ сказали, когда Украина должна выполнить требования МВФ

Украина до конца июня должна выполнить требования Международного валютного фонда, чтобы программа stand-by была успешно пересмотрена. Об этом сообщил замглавы Национального банка Юрий Гелетий.

"Мы надеемся на протяжении следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement (SLA) – это текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что достигнуто SLA", – заявил Гелетий в интервью Finclub.

Далее, по его словам, Украина должна выполнить предварительные меры.

"Если мы выполняем все предварительные меры, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня", – отметил замглавы НБУ.

Для достижения staff level agreement Украина должна решить ряд вопросов.

"Основные вопросы – это антикоррупция, изменения в закон о НАБУ, Высший совет правосудия, НАПК. Вопросы фискальной политики, налоговой политики, вопросы приватизации, структурных реформ и энергетическая сфера", – резюмировал Гелетий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться, и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждая отстаивает свою позицию.