В "Нафтогазе" заговорили о продлении контракта с "Газпромом" еще на 10 лет

Украина готова продлить контракт на транзит газа с российским "Газпромом" еще на 10 лет. Но даже если это произойдет, договоренность с РФ не станет хорошей гарантией сохранения транзита газа по украинской ГТС (газотранспортной системе). Обеспечить загруженность "трубы" Украине вместно этого помогут прямые контракты с энергокомпаниями из ЕС.

Переговоры с европейцами на эту тему уже запланированы и скоро состоятся. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в эфире ТСН.

"Лучшая гарантия - это контракты с европейскими компаниями. Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы", - сказал Витренко.

Он объяснил, что такие контракты гарантируют транзит газа через Украину, потому что в случае нарушения договоренностей Киев сможет обратиться в европейские суды. В случае с "Газпромом" такой возможности нет.

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Действующий транзитный контракт Украины с Россией был заключен 30 декабря 2019 года. Он предусматривает, что РФ обязана прокачать через ГТС Украины:

65 млрд кубометров газа в 2020 году;

по 40 млрд кубометров в год в 2021-2024 годах.

Контракт останется в силе до 2024 года. Если он будет продлен на 10 лет, украинская ГТС продолжит поставлять российский газ в Европу по меньшей мере до 2034 года.

В Кремле тоже не отрицают возможность продления контракта с Украиной, даже несмотря на запуск "Северного потока-2". Президент РФ Владимир Путин подтверждал такую готовность России после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Правда, никакой конкретики Путин не предоставил.

"Мы готовы и после 2024 года транспортировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять на какой срок, в каком объеме", – заявил Путин. Определиться со сроками и объемами РФ сможет только тогда, когда европейские партнеры дадут знать, сколько российского газа они готовы закупать.

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