В МВФ не смогли ответить, когда будут договоренности с Украиной: сроки нового транша неизвестны

Дискуссии по первому пересмотру программы stand by для Украины все еще продолжаются. При этом остается целый ряд вопросов, предсказать сроки решения которых нынче затруднительно. Отметим, что МВФ (Международный валютный фонд) может предоставить новый кредитный транш после утверждения программы.

Об этом рассказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью "Интерфакс". "На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов", – заявил он.

Также он добавил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ. Люнгман, комментируя возможное сотрудничество МВФ с Украиной после завершения программы stand by, подчеркнул, что в Фонде хотят поддержать экономическое развитие и процветание страны.

"Мы продемонстрировали это благодаря серии программ МВФ, которые продолжались постоянно с начала 2014 года. И мы будем продолжать поддерживать надлежащую экономическую политику и трансформацию экономики", – сказал Люнгман.

Ранее Люнгман заявил, что основной частью программы stand by для страны остается сохранение организационной и институциональной реформ Нацбанка. Он уточнил, что ключевые достижения НБУ включают переориентацию денежно-кредитной и валютной политики, очистку банковского сектора, модернизацию банковского регулирования и надзора, а также усиление системы противодействия отмыванию денег.

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