В Минфине раскрыли выплаты по кредитам: сумма взлетела на полтора миллиарда, а пик приближается

За минувший месяц Министерство финансов Украины снизило прогноз выплат по госдолгу в апреле-июне 2021-го на 0,54 млрд грн – до 165,7 млрд грн. При этом повысило его в июле-сентябре на 1,58 млрд грн – до 169,09 млрд грн.

Об этом сообщает "Бизнес Цензор" со ссылкой на "Интерфакс". Пиковые периоды выплат по государственному долгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах, а в четвертом этот показатель прогнозируется на уровне 119,97 млрд грн.

Выплаты по госдолгу в 2021-м должны составить в целом 599 млрд грн. При этом Минфин на 29,15 млрд грн увеличил прогнозные выплаты по госдолгу в 2022 году – до 338,9 млрд грн.

Как указывает министерство, за месяц повышены прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу во втором квартале – на 2,8 млрд грн, до 145,7 млрд грн, в третьем квартале – на 1,65 млрд грн, до 79,8 млрд грн, а также в четвертом квартале 2021 года – на 1,23 млрд грн, до 103,5 млрд грн.

Совокупный госдолг Украины в феврале 2021-го увеличился на 0,74% в долларах до $91,41 млрд. Причем снизился на 0,21% в гривне – до 2,552 трлн грн.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приемлемым совокупный государственный и гарантированный госдолг Украины, который составляет 2558 млрд гривен или более 90 млрд долларов.

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