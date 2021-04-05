У Мінфіні розкрили виплати по кредитах: сума злетіла на півтора мільярди, а пік наближається

За минулий місяць Міністерство фінансів України знизило прогноз виплат за держборгом у квітні-червні 2021-го на 0,54 млрд грн – до 165,7 млрд грн. При цьому підвищило його в липні-вересні на 1,58 млрд грн – до 169,09 млрд грн.

Про це повідомляє "Бізнес Цензор" із посиланням на "Інтерфакс". Пікові періоди виплат за державним боргом у 2021 році прогнозуються в другому і третьому кварталах, а в четвертому цей показник прогнозується на рівні 119,97 млрд грн.

Виплати за держборгом у 2021-му повинні скласти в цілому 599 млрд грн. При цьому Мінфін на 29,15 млрд грн збільшив прогнозні виплати за держборгом у 2022 році – до 338,9 млрд грн.

Як вказує міністерство, за місяць підвищено прогнозовані виплати за внутрішнім боргом у другому кварталі – на 2,8 млрд грн, до 145,7 млрд грн, в третьому кварталі – на 1,65 млрд грн, до 79,8 млрд грн, а також у четвертому кварталі 2021 року – на 1,23 млрд грн, до 103,5 млрд грн.

Сукупний держборг України в лютому 2021-го збільшився на 0,74% в доларах до $91,41 млрд. При чому знизився на 0,21% в гривні – до 2,552 трлн грн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав прийнятним сукупний державний і гарантований держборг України, який становить 2558 млрд гривень або більше 90 млрд доларів.

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