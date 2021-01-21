В Крыму заканчивается питьевая вода: пересохла еще одна река
В Крыму, несмотря на январские осадки, пересохла река Суук-Су. Как рассказывают местные жители, уровень воды зимой опускается так низко впервые за много лет.
"Бывало, что в засушливое лето река порой мелела, но чтобы зимой она выглядела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке", – сказал корреспонденту Крым.Реалии местный краевед, попросивший не называть его имя.
Протяженность реки Суук-Су – 22 км, в нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке. Такая ситуация приводит к нехватке питьевой воды на полуострове.
В ноябре 2020 года сообщалось, что в Крыму полностью пересох каптаж (сооружение по выемке подземных вод), который является основным источником водоснабжения села Зеленогорское в Белогорском районе. До этого в Белогорском районе пересохла река Танасу.
Материковая часть Украины после аннексии перестала поставлять питьевую воду на полуостров. Собственного ресурса в Крыму катастрофически не хватает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Оккупанты нашли новый источник воды и в кратчайшие сроки собираются построить там новый водозабор. В частности – на реке Бельбек в Севастополе.
Россия до марта 2021 года намерена завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения Крыма, чтобы подавать не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.
В конце декабря в Крыму предложили построить дополнительные водохранилища на 500 млн кубометров, потому что существующих не хватает.