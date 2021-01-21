В Крыму заканчивается питьевая вода: пересохла еще одна река

В Крыму, несмотря на январские осадки, пересохла река Суук-Су. Как рассказывают местные жители, уровень воды зимой опускается так низко впервые за много лет.

"Бывало, что в засушливое лето река порой мелела, но чтобы зимой она выглядела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке", – сказал корреспонденту Крым.Реалии местный краевед, попросивший не называть его имя.

Протяженность реки Суук-Су – 22 км, в нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке. Такая ситуация приводит к нехватке питьевой воды на полуострове.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в Крыму полностью пересох каптаж (сооружение по выемке подземных вод), который является основным источником водоснабжения села Зеленогорское в Белогорском районе. До этого в Белогорском районе пересохла река Танасу.

Материковая часть Украины после аннексии перестала поставлять питьевую воду на полуостров. Собственного ресурса в Крыму катастрофически не хватает.

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