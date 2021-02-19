В Крыму критически не хватает воды, а "власти" придумали новый миф о "нечистотах из Украины"
"Глава Госсовета" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов сообщил, что полуостров не нуждается в воде из Украины, потому что она может не отвечать нормам и быть вредна для людей.
Об этом сообщает "Крым 24". "Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. Мы к его помощи толком не обращались, и к концу управления Украины за 25 лет он пришёл в непригодность. Там были разворованы все трубы, которые насыщали его, вдоль канала были болота и образовались заросли", – сказал Константинов.
По его словам, перекрытие канала не стало большой проблемой для Крыма. Он заявил, что власти сделали всё, чтобы не зависеть от воды, поступающей с территории Украины.
"Никаких новых ограничений по воде мы не вводим. К курортному сезону у нас будет сформирован достаточный запас, чтобы отдыхающие не ощущали на себе никаких последствий водной блокады", – добавил политик.
Ранее Константинов заявлял, что вода из Украины совершенно не нужна в Кріму. Он объяснил это тем, что "вода собирает нечистоты со всей Украины".
Отметим, что в Крыму массово усыхают водохранилища. Местные жители жалуются на ужасное состояние воды. Из-за дефицита воды в некоторых регионах полуострова введена режимная подача в дома.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине планируют достроить дамбу на 107 км Северо-Крымского канала, что сделает поступление воды из реки Днепр на временно оккупированный Крымский полуостров максимально невозможным.
В аннексированном Россией Крыму ищут пресную воду под Азовским морем. В декабре 2020-го президент РФ Владимир Путин сказал, что она там есть. Реализация плана скажется на качестве воды в пробуренных скважинах по всему Крыму, может произойти нарушение природных процессов водообмена и формирование ресурсов подземных вод.