В Крыму критически не хватает воды, а "власти" придумали новый миф о "нечистотах из Украины"

"Глава Госсовета" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов сообщил, что полуостров не нуждается в воде из Украины, потому что она может не отвечать нормам и быть вредна для людей.

Об этом сообщает "Крым 24". "Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. Мы к его помощи толком не обращались, и к концу управления Украины за 25 лет он пришёл в непригодность. Там были разворованы все трубы, которые насыщали его, вдоль канала были болота и образовались заросли", – сказал Константинов.

По его словам, перекрытие канала не стало большой проблемой для Крыма. Он заявил, что власти сделали всё, чтобы не зависеть от воды, поступающей с территории Украины.

"Никаких новых ограничений по воде мы не вводим. К курортному сезону у нас будет сформирован достаточный запас, чтобы отдыхающие не ощущали на себе никаких последствий водной блокады", – добавил политик.

Ранее Константинов заявлял, что вода из Украины совершенно не нужна в Кріму. Он объяснил это тем, что "вода собирает нечистоты со всей Украины".

Отметим, что в Крыму массово усыхают водохранилища. Местные жители жалуются на ужасное состояние воды. Из-за дефицита воды в некоторых регионах полуострова введена режимная подача в дома.

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