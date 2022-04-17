В Киевской области активно восстанавливают водо- электро- и газоснабжение, расчистили 125 км дорог

За прошедшие сутки спасатели и коммунальщики восстановили электроснабжение для 19 594 потребителей населенных пунктов Киевской области, освобожденных от российских оккупантов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его данным, в настоящее время в 82 населенных пунктах полностью или частично уже восстановлено распределение газа.

Также с помощью дизель-генераторов в Буче смогли наполнить питьевой водой несколько водонапорных башен и, таким образом, для небольшой части города возобновили водоснабжение. Одновременно начало работу предприятие по разливу бутилированной воды.

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Воду подали также жителям сел Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень.

"В поселке Иванков полностью восстановлено электроснабжение, что позволило запустить воду в систему. Сейчас 80% абонентов поселка обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% почасово – 4 часа утром и 4 часа вечером до выяснения качества питьевой воды", - добавил Тимошенко.

Он рассказал также о ходе уборки автодорог Киевской области. В общей сложности расчищено уже 125 км дорог и улиц.

В частности, на Житомирской трассе убрано 102 км, на трассе М-07 Киев – Ковель – 14 км, на дороге Р-30 на подъезде к Ирпеню – 2,8 км, а также 4 км – на трассе Т-10-01 Ворзель – Забучье – /Киев-Чоп/.

"Сегодня дорожники асфальтируют временную переправу на подъезде к Ирпеню", - поделился заместитель руководителя ОП.

Ранее Кирилл Тимошенко сообщил, как продвигается восстановление инфраструктуры и уборка дорог в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.