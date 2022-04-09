В Киев Цифровой появился новый сервис: свидетельство о разрушениях во время войны

Отныне сообщить о потерях инфраструктуры в результате войны можно с помощью городского приложения Киев Цифровой. Интеграцию в рамках проекта "Россия заплатит" реализовали при поддержке Международного фонда "Возрождение". Проект создан KSE Institute (аналитическим центром при Киевской школе экономики) совместно с Офисом президента и Минэкономики Украины и имеет целью собрать полный перечень объектов, разрушенных в ходе войны России против Украины. Данные нужны украинскому правительству для оценки ущерба и формирования исков против РФ в международные суды.

Чтобы дать показания в приложении Киев Цифровой:

Выберите "Свидетельства граждан" → "Свидетельства о разрушении". Нажмите кнопку "Доказать показания". Заполните соответствующие поля формы, где сообщите подробную информацию о месте разрушения, последствиях разрушений и представьте контактные данные свидетелей.

Для исков в международные суды важно собрать данные о разрушенных многоэтажках, школах, больницах, аэропортах, мостах и других инфраструктурных и административных объектах. Однако в приложении можно также дать указания на личные материальные потери вследствие российской агрессии.

Свидетельствовать могут не только жители Киева, а все граждане Украины. Свидетельства будут тщательно проверяться, поэтому эта информация должна быть достоверной, а также содержать фото- или видеодоказательства.

Видео дня

Проект обеспечивает полную конфиденциальность и непубличность показаний. Персональные данные не передаются третьим лицам. Информация о разрушении передается исключительно в международные учреждения, органы государственной власти и общественные или гуманитарные организации, которые будут способствовать формированию исков в международные суды против РФ. Публичной во время войны будет только обобщенная статистика. Узнать статистику разрушений в Украине можно на официальном сайте проекта "Россия заплатит".

Как известно, по состоянию на 1 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба гражданской инфраструктуры только на основе публичных источников уже достигла более $68,2 млрд или почти 2 трлн гривен. Общие потери экономики Украины в результате войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE Institute, составляют уже $564 – 600 млрд.

Киев Цифровой — городское приложение, адаптированное к условиям военного положения, отправляет сообщения о воздушной тревоге и предоставляет актуальную информацию о работе инфраструктуры города во время войны. Приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Международный фонд "Возрождение" — один из крупнейших украинских благотворительных фондов, который с 1990 года развивает в Украине открытое общество, где каждый чувствует себя достойно, где граждане включены в создание государства, а власть прозрачна и ответственна. Работает над развитием Украины, где права человека надежно защищены, а положительные изменения работают на благо граждан.

KSE Institute – аналитический центр при Киевской школе экономики (KSE). Занимается аналитикой, консалтингом, исследованиями, разрабатывает стратегии и рекомендации по поддержке инновационной экономики Украины. С началом войны России против Украины активно сотрудничает с украинским правительством и анализирует информацию о поврежденных в войне объектах для международных судебных процессов против РФ.