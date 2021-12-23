"В Европе все врут": Путин нашел "виновников" газового кризиса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе взлетели не из-за действий российского "Газпрома", а из-за Соединенных Штатов. По его словам, в ЕС "все врут", а концерн из России якобы даже увеличивает в еврорегион поставки.

Путин сказал, что это всего лишь попытка Запада "все поставить с ног на голову". Об этом он заявил на большой пресс-конференции 23 декабря, которая транслируется на YouTube.

"Спрашивали, почему Запад чего-то не понимает? Врут все время, тень на плетень наводят. "Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем – ("Газпром". – Ред.) еще и увеличил поставки на 12-20% в дальнее зарубежье. Увеличивает и в Европу в целом поставки", – заявил российский президент.

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Однако же в жалобе НАК "Нафтогаз Украины" на антиконкурентные действия российского "Газпрома", которая была подана в Еврокомиссию, говорится совсем обратное. Компания предоставила факты шантажа концерна.

"Нафтогаз" обращает внимание ЕС на такие способы шантажа со стороны российского концерна:

отказ от заполнения газом хранилищ в ЕС, которые принадлежат самому "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы;

прекращение продажи газа через свою электронную платформу;

отказ от поставок больших объемов в Европу;

блокировка экспорта газа, добываемого в РФ частными компаниями;

блокировка транзита топлива из Азии в Европу.

Несмотря на все объективные факты, Владимир Путин заявил, что виновником энергокризиса является не "Газпром", а США. Он сказал, что американцы ушли из европейского рынка в Латинскую Америку и Азию, потому что там больше платят.

"Американские поставщики снялись с европейского рынка. Там 14 млн тонн сжиженного газа, их утащили на премиальные рынки – сначала в Латинскую Америку, потом в Азию... Потому что там больше платят. И цены (на газ в Европе. – Ред.) поползли", – отметил президент.

По словам Путина, повлиял на ситуацию также и отказ Европы от долгосрочных контрактов. Он заявил, что РФ предупреждала Еврокомиссию, но те не отреагировали.

"Недозакачали в подземки, а сейчас еще и активно вынимают. И, конечно, это проблема. Некоторые западные операторы хранят свой газ в ПГХ Украины. Они начали активно его поднимать и использовать у себя в странах. Поднятый газ из подземок стоит на порядок дешевле, чем на рынке. Но мы же говорили: "Не надо разрушать долговременные контракты". А нам твердила ЕК: "Надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует". Ну вот, отрегулировал – $2000 с лишним за тысячу кубов", – добавил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России очень возбужденно отреагировали на жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на "Газпром". Ее назвали "полнейшей чушью, которая не имеет никаких адекватных оснований".

Как заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, по его мнению, юридические аргументы у госкомпании закончились, поэтому пришлось прибегнуть к "ударным дозам горилки". Однако претензии к РФ есть не только у Украины, но и у Польши.