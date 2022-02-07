В Европе "тают" запасы газа – цена топлива высокая

Из подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы отобрали уже 85% от закачанного летом топлива. Общий уровень заполненности составляет 36,7%. Причем объем активного газа в европейских ПГХ на 27% (на 13,4 млрд куб. м) меньше, нежели был в такой же период 2021 года. Тем временем цена топлива в Европе остается высокой.

По состоянию на 7 февраля стоимость газа составляет $930 за 1 тыс. куб. м (или 77,1 евро за МВт-ч), это примерно в 5 раз больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

"Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 36,7%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3. С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 3 февраля запасы на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату", – сообщает пресс-служба "Газпрома".

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Кстати, рост цен на газ описал в своей статье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Цены на газ в ЕС в 6-10 раз выше, чем год назад, что создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на оптовом рынке электроэнергии в Европе. Это уже привело к росту инфляции в конце 2021 года. Если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на постпандемическое восстановление", – говорится в статье.

Боррель рассказал о влиянии РФ на энергоситуации в еврорегионе. По его словам, Россия уже в прошлом использовала энергоносители в политических целях. При этом страна остается главным экспортером газа в Европейский союз.

"В последние недели, хотя Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российский государственный "Газпром" отказался направить дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозность на рынке... В условиях тяжелого кризиса, который мы сейчас переживаем, это стало не только вопросом цены, но и вопросом безопасности поставок. Энергетическая политика всегда имеет большое значение в отношениях между ЕС и Россией: более 40% импорта газа в ЕС поступает из России, а 60% доходов от импорта в Россию поступает из ЕС", – отмечает Боррель.

Газовый кризис в Европе во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, цены изменятся. Поставки газа в Европу Россия значительно сократила, в то же время объемы топлива, которые поставляют в Азию, значительно увеличились.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, прекращение Россией поставок газа в Европу в случае ее нападения на Украину является маловероятным. Вместо этого Кремль, скорее всего, приостановит поставки по трубопроводам, пересекающим, собственно, Украину. То есть, перекроет транзит.