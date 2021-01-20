В ЕС заявили, что не могут остановить "Северный поток-2", но заставят его работать по правилам
"Северный поток-2" строится частными предприятиями, и если Германия дает на это свое разрешение, Европейский союз не может помешать реализации проекта.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, передает "Интерфакс". "Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это все, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне Европейского союза", – ответил высокий представитель ЕС.
Парламентарии высказывались за дополнительные экономические санкции ЕС против России за нарушения прав человека и основных свобод. В том числе депутаты призывали противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".
Повторив, что этот проект не соответствует целям Евросоюза, Боррель еще раз подчеркнул, что "речь о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие".
Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сакции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с суднами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".