В ЕС заявили, что не могут остановить "Северный поток-2", но заставят его работать по правилам

"Северный поток-2" строится частными предприятиями, и если Германия дает на это свое разрешение, Европейский союз не может помешать реализации проекта.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, передает "Интерфакс". "Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это все, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне Европейского союза", – ответил высокий представитель ЕС.

Парламентарии высказывались за дополнительные экономические санкции ЕС против России за нарушения прав человека и основных свобод. В том числе депутаты призывали противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Повторив, что этот проект не соответствует целям Евросоюза, Боррель еще раз подчеркнул, что "речь о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие".

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

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