В ЕС заговорили о строительстве нового газопровода: должен снизить зависимость от газа из РФ

Страны-члены НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который в ближайшие годы поможет снизить зависимость Европы от газа из России. Речь идет о возобновлении проекта Midcat, который называют "средиземноморским газовым коридором".

Об этом пишет испанская газета La Vanguardia. Согласно задумке, газ из Алжира на севере Африки будут поставлять на заводы в Испании и Португалии, откуда топливо смогут отправлять во Францию, Германию и другие европейские страны.

Таким образом, Пиренейский полуостров станет некой распределительной газовой платформой. Там расположены восемь станций регазификации, необходимые для обработки сжиженного природного газа – семь в Испании и одна в Португалии.

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Для успешной реализации проекта нужно построить трубопровод между двумя этими странами и Францией. Отмечается, что сейчас трансграничные связи с Францией слабы.

Основной причиной того, что в Евросоюзе заговорили о новом газопроводе, является высокая зависимость Германии от газа из России. Такая ситуация обеспечивает геополитическую слабость Европы, в особенности в условиях риска роста агрессии РФ против Украины.

Таким образом, Германия очень заинтересована в реализации проекта нового газопровода. В СМИ пишут, что этот вопрос могут обсудить на Генеральной ассамблее НАТО, которая состоится в Мадриде в июне.

"Германия с интересом смотрит на этот проект, потому что ей нужны альтернативные источники поставок, а также потому, что она заинтересована в производстве зеленого водорода в Северной Африке...Укрепление Пиренейского полуострова как европейского энергетического узла позволит переориентировать отношения с Марокко и Алжиром", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявлял, что сейчас у Европы нет приемлемых альтернативных России источников газоснабжения.