В ЕС проверили готовность Украины к вступлению: какие четыре сферы уже соответствуют нормам

Украина соответствует стандартам ЕС только в четырех сферах. Речь идет о международной политике, энергетики, безопасности и таможенной отрасли.

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Об этом говорится в отчете Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе. Отчет есть в распоряжении OBOZREVATEL. В таможенной сфере Украина уже почти соответствуем нормам ЕС (четверка или хороший уровень подготовки). Украина подключена к всеобщей таможенной информационной системе ЕС (общей коммуникационной сети) и использует новую компьютеризированную транзитную систему (NCTS).

Украина является участником Конвенции о процедуре совместного транзита, которая полностью основывается на транзитной системе Союза. Еще одна "четверка" – за энергетику. Нужны дополнительные действия для обеспечения финансовой и политической независимости энергетических регуляторов, поэтому пока не отлично. Нужна дальнейшая работа по приближению к нормам ЕС с целью повышения прозрачности и стабильности на европейских энергетических рынках.

Также удовлетворены в ЕС и нашей внешней политикой. Она обладает хорошей административной способностью для управления обязательствами, вытекающими из внешних международных отношений.

И еще одна "четверка" – за безопасность. Украина активно сотрудничает с ЕС по борьбе с киберугрозами и дезинформацией. Нормативно-правовая база в целом отвечает нормам ЕС. Ратификация Римского устава Международного Уголовного Суда и связанных с ним инструментов остается нерешенным вопросом. Необходимо выполнить дополнительную работу по предотвращению и борьбе с незаконной торговлей оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает завершить переговоры с Европейским Союзом о полноценном членстве менее, чем за два года. При этом в большинстве государств период между кандидатством и членством в блоке составлял в среднем 7 лет.

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