В ЕС дали четкий ответ, от чего зависит запуск "Северного потока-2"

Судьба российского "Северного потока-2" связана с поведением РФ в Украине, заявили в Евросоюзе. Дальнейшее развитие событий зависит от ситуации в нашей стране и позиции России.

"Безусловно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть и от развития событий в Украине и от позиции России", – сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, если Россия пойдет на деэскалацию, решение об открытии скандальной "Путинской трубы" будет в руках регулирующих органов Германии и Европейского Союза.

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"Вы не можете себе представить, что мы думаем, с одной стороны, ввести санкции (в отношении РФ. – Ред.), а с другой стороны, открыть инфраструктуру. Это, безусловно, связано с военной обстановкой на Украине, это очевидно", – указал Боррель.

Напомним, Сенат США в четверг, 13 января, отклонил законопроект о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Инициатором документа выступал сенатор-республиканец Тед Круз.

Дебаты длились несколько часов. Для утверждения законопроекта нужны были 60 голосов. Однако набрать их не удалось. Проект набрал 55 голосов.

Круз настаивал на том, что президент Джо Байден якобы поощрял российскую агрессию, отменив санкции в отношении "трубы". Демократы же считают, что санкции нужно использовать только в качестве сдерживающего фактора, и ввести в том случае, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

Байден всегда выступал против запуска "Северного потока-2". Однако еще в мае 2021 года он отказался вводить санкции против компании-оператора проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты вместе с Германией и Евросоюзом прорабатывают меры по задержке запуска "Северного потока-2". Как заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ФРГ уже предприняла "значительные шаги", чтобы задержать запуск трубопровода.