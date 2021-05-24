В "черный" список Зеленского попали "воры в законе" с одинаковыми именами: в чем подвох

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против более 600 "воров в законе". В него попали представители международной мафии. После публикации оказалось, что многие из них имеют схожие или практически одинаковые паспортные данные (ФИО, дата рождения).

OBOZREVATEL проанализировал список и разобрался, почему оказалось, что под санкции попали практически полные тезки.

Сразу после публикации списка в сети и в СМИ начали активно обсуждать: почему под санкции оказались люди, имена и фамилии которых практически не отличаются. По нашей просьбе приближенной к СНБО источник пояснил: на самом деле из опубликованных более 600 фамилий реальных людей может быть в разы меньше.

Злоумышленники имеют сразу несколько документов, в которых указаны их имена с небольшими отличиями. Например, могут изменить несколько букв в фамилии, указать другую дату рождения или регистрацию.

"Воры в законе", которые находятся в розыске с целью избежать задержание, используют поддельные документы с умышленным незначительным изменением персональных личных данных", – поясняет собеседник.

У одного криминального авторитета может быть 5-7 пакетов документов. В Грузии он может находиться в розыске с датой рождения "второе число", а в Испании с датой "29 число". Это могут быть как одни и те же люди так и разные.

К примеру, в списке оказались два Абашидзе Миндия, три человека с фамилией Алиев, столько же с фамилией Ахмадов, Казаряны Артем и Армен, Имедадзе Алексей и Александр, двое Горгидзе Мироновых и т.д.

Полный список:

Абасов Сумбат Абашидзе Гурам Лавас Оглы Миндия Абашидзе Миндия Абашидзе Миндия Абдулхаликов Зиявудин Абдурзаков Салманул-парус Авдиян Виталий Абзианидзе Бесик Абуладзе Ливан Аветисян Сурен Агрба Алхас Аданая Бадри Акбулатов Хизир Акоев Георги Алиев Юсиф Алиев Гилани Алиев Ильгар Алоян Нодар Алпаидзе Гоча Алшибая Кахабер Амброладзе Заза Амиров Рафат Антипов Евгений Апакия Мамука Аракелян Артем Арутюнян Самвел Асанидзе Мераб Асатиани Шота Асатрян Вардан Асатрян Сергей Асатрян Эдуард Аскеров Джейхун Асоян Нодари Жоржикович Аушев Хамзат Ахалая Юрий Ахвледиани Коба Ахвледиани Нугзар Ахвледиани Отари Ахмадеев Азат Ахмадов Эмин Ахмадов Хусейн Ахметов Самаркан Ахуба Темур Бабанов Александр Байрамиди Джумбер Байрамиди Ставро Бакрадзе Паата Бакуридзе Бидзина Баратели Лаша Барбакадзе Роман Баркалая Тамаз Баркалов Владимир Барцба Рауль Батукаев Азиз Бахия Мераб Бекаев Омар Беляев Андрей Бериашвили Георги Биганишвили Важа Бизадзе Имед Биланишвили Акакий Бобохидзе Шота Божадзе Давид Бойцов Отари Болквадзе Теймураз Брутян Жирайр Булискерия Иракли Булискерия Ливан Васильев Константин Васин Сергей Вашакидзе Паата Вашакмадзе Георгий Веселкин Евгений Виблиани Георги Вознесенский Андрей Волков Владимир Волков Сергей Габададзе Важа Гаглоев Илья Гаглоев Роман Гаев Юрий Газарян Армен Газарян Армен Газзаев Давид Газин Вячеслав Гамисония Тевдоре Гамлевський Андрей Гамреклидзе Андро Гарибян Артур Гваджая Давид Гвадзабия Заур Гварамия Махар Гвасалия Темур Гвасалия Темур Гегечкори Роланд Санадзе Тенгиз Гелхвидзе Лаша Герасимович Олег Герлиани Давид Гигиберия Тенгиз ветка Петр Гиоргадзе Георгий Глазнев Игорь Глонти Серго Гогадзе Нугзар Гогелиани Георгий Гогия Мераб Гоголадзе Георгий Гоголадзе Тамаз Гоголашвили Георгий Горадзе Миндия Горгидзе Мирон Горгидзе Мирон Григорян Геворг Гублия Даур Гугава Джумбер Гугунишвили Рамаз Гугушвили Тамаз Гудина Алексей Гулу Георгий Гурчиани Георги Гушан Ион Даглиев Талех Дадешкелиани Ливан Данелия Иракли Данелия Рамаз Дарахвелидзе Реве Дарджаниа Эмзар Дарсадзе Звиад Дарчиев Малхаз Датунашвили Теймураз Двали Бадри Двалишвили Георгий Дгебуадзе Зураб Дгебуадзе Нико Девнозашвили Димитров Деканадзе Ливан Демуров Артем Джабуа Ираклий Джагинян Эрик Джалагания Теймураз Джалагония Михаил Джаманаев Серик Джангвеладзе Каха Джангвеладзе Мераб Джанелидзе Георгий Джанелидзе Поликарп Джанинян Арман Джапаридзе Бесик Джапаридзе Спартак Джапаридзе Сулхан Джафаров Роман Джачвлиани Лаша Джеджея Валико Джеладзе Лаша Джибладзе Владимир Джинчарадзе Гоча Джинчарадзе Рамаз Джинчвелашвили Нодари Джоджуа Гела Джологуа Лаша Джохадзе Николози Дзидзишвили Коба Дзнеладзе Рамаз Дзоценидзе Владимир Диаквнишвили Георгий Динунс Артем Дмитриев Роман Довтаев Абу Догонадзе Лаша Домбаев Ахмед Дочи Нукри Дуденков Виктор Думоев Тенгиз Ебралидзе Амиран Ебралидзе Давид Евлоев Ахмед Егиазаров Камо Ейвазов Рафик Элбакидзе Теймураз Елерджея Георгий Гасанов Салих Елиава Манучар Еликашвили Заза Елмурзаев Салман Емулхвари Ливан Энделадзе Георгий Энделадзе Зураб Эристави Лука Жаринов Виктор Жгенти Георгий Жерзднев Мамука Жерзднев Александр Жордания Леван Жураковский Владимир Забавин Алексей Заделашвили Малхаз Зарандия Георгий Зарандия Шэдли Захаров Александр Имнаишвили Шота Изгилов Виталий Имедадзе Александр Имедадзе Алексей Имнаишвили Лаша Исмайлов Рашад Кавлеашвили Пируз Кавтарадзе Георги Казаков Андрей Казарян Армен Казарян Артем Калашов Захарий Калашов Мераб Калашян Гиорги Калдан Клементе Калоян Гади КАПБ Тимур Карабулат Матвей Каранадзе Георгий Кардава Гела Кардава Гизо Кардава Давид Картвелишвили Георгий Карцивадзе Тамаз Карцивадзе Александр Катамадзе Реваз Кахидзе Гоча Кащаев Роман Кварцхелия Гия Кварцхелия Отари Квинихидзе Бесик Квижинадзе Мамука Кевлишвили Гоча Кипиани Гиорги Киладзе Георгий Кинцурашвили Джейран Кипиани Тамаз Киракосян Эрик Киртадзе Мераб Клемин Валерий Кобешавидзе Автандил Кобуладзе Аслан Когуашвили Бадри Кокунов Игорь Колбаев Камчибек Комуняев Сергей Копадзе Звиада Копалеишвили Гиорги Корошинадзе Тамаз Корсагия Тенгиз Костава Александр Косян Рубен коту Малхаз Кохреидзе Владимир Кочоян Мирон Кублашвили Отари Кузьмичев Николай Купрашвили Бесик Курасбедиани Давид Курасбедиани Сандро Кухианидзе Варлам Кушнеров Александр Лабадзе Нукри Лабатич Ласзло Лакербая Тенгиз Ландия Акака Лебедев Руслан Левашов Сергей Лежава Ираклий Лемонджава Мурмаши Лесковс Борис Липартелиани Гиорги Липартелиани Давид Мамедов Джавид Чхартишвили Паата Логуа Лексо Ломтадзе Роман Лордкипанидзе Реваз Лоселиани Гиви Цхададзе Гия Магилов Александр Магомедов Шамиль Мазанашвили Давид Маисурадзе Гоги Маймушев Айткали Майсурадзе Гоча Макалатия Каха Макарян Александр Малсагов Умар Мальсагов Муса Мамоян Джемал Манукян Армен Манукян Георгий Маргания Отари Маргвелашвили Зураб Маргия Леване Махароблидзе Заал Махаелян Олег Мгалоблишвили Малхаз Медведев Александр Медведев Олег Меклер Владимир Меликян Геворг Мепория Гия Мехдиев Ариф Мешвелиани Мамука Мжавия Сулхан Мзарелуа Мераб Мигок Людвик Минашкин Георгий Михралиев Ражидин Микаелян Артем Есин Егор Мирцхулава Ливан Михаэли Арик Мкртчян Арсен Мониава Василий Морчиладзе Реваз Мукбаниани Георгий Мурадян Ара Муресан Пирузи Мустаев Александр Мухаметшин Олег Надареишвили Бачан Назаров Алексей Назаров Юнус Найбауер Константин Озманов Шалва Немсицверидзе Темури Никогосян Гайк Нижарадзе Георгий Нижарадзе Лаша Нижарадзе Миндия Никурадзе Михаил Новиков Игорь Нодия Николоз Одишария Гурам Озерский Владимир Озманов Давид Озманов Звиад Озманов Тенгиз Окунев Александр Омуров Даир Ониани Тариэл Ониани Мамука Орагвелидзе Кахабер Павлиашвили Александр Павлинов Гивин Панцулая Баграт Панчвидзе Давид Панюшин Виктор Папиашвили Абесалом Папиашвили Звиада Пачулия Вахтанг Пачулия Бачуки Перадзе Ливан Петришвили Гига Петров Алексей Петров Борис Пирогов Олег Пичугин Юрий Пилоян Норайр Пипия Антимоз Пипия Иракли Пипия Мераб Пирвели Тенгиз Плотников Олег Поладишвили Георгий Попович Петру Попович Соколов Пурцхванидзе Арджеван Пурцхванидзе Николоз Разживин Сергей Разумовский Владимир Рашидов ХДД Рехвиашвили Ираклий Рыженков Виктор рисковый Серг Рохвадзе Бадри Рынска Леонид Сабреков Вадим Садник Петри Сакварелидзе Георгий Салифов Намик Самко Марсел Самсония Илья Самсулович Гилани Самчарадзе Гия Саргсян Артем Саркисян Гайк Сафарян Камо Сахнов Эдуард Сванидзе Бадри Сванидзе Гурам Семакин Олег Сескурия Реваз Сидоров Вячеслав Сильвиян Саркис Сисвадзе Георгий Симония Илья Синжикашвили Мамука Синжикашвили Нукри Смалинскас Линас Согоян Андраник Согоян Артем Сопромадзе Амиран Сорокин Георгий Сохадзе Николай Стокозуб Сергей Стуруа Бондо Стуруа Едишер Суворов Алексей Сулаквелидзе Фридон Сулейманов Вагиф Сухочев Олег Сычев Роман тавадов Сурен Тавамаишвили Валико Мжавия Валико Тагиев Ульфат Талибханлы Хаджибаба Тариманишвили Звиада Папиашвили Звиад Твалчрелидзе Сулхан Тевдорадзе Шота Теили Лука теле Амирани Тертерашвили Йосиб Тертерян Андраник Тимургалеев Дамир Ткаченко Андрей Токтосунов Улан Торадзе Георгий Торчинава Нугзар Тоточия Отар Церетели Константин Татиашвили Константин Тугуши Автандил Тугуши Како Туркадзе Елгуджей Туташвили Бесик Тчитанава Тимур Тюрин Владимир Убилава Реваз Углава Роин Углава Георгий Угрехелидзе Лаша Умирзаков Мурсал Усоян Юра Фаризов Валерий Фароян Теймураз Фурман Степан Хавтаси Ливан Халимбеков Гаджи Харебава Валерьян Харебава Валерьян Хатиашвили Георгий Хаханашвили Михаил Хачапуридзе Джонни Хачатрян Рашид Хашба Валерий Хвиблиани Геги Хвистани Серго Хдриан ХДД Хеладзе Илья Хецуриани Владимир Хмаладзе Роман Хоецян Рафаэль Хоперия Тенгиз Хохиашвили Иракли Хоецян Рафаэль Христофоров Василий Хурцидзе Зураб Хучуа Шалва Цададзе Гия Цандеков Аркадий Цвейбы Давид Церцвадзе Коба Цибанков Вячеслав Цикоридзе Рамаз Лерийович Цишба Станислав Цинцадзе Ливан Цоцхалашвили Серго Цурцумия Роланд Цуцухашвили Важа Цхварадзе Гия Цхведиани Лаша Чантурия Иракли Чапичадзе Михаил Чахава Абесалом Чачибайя Давид Чебан Сергей Чеишвили Мераб Чихладзе Гурам Чикашуа Леване Чихладзе Серго Чкадуа Мамука Чолоян Емзар Чумбуридзе Заза Чурадзе Теймураз Чурадзе Теймураз Чхенкели Шалва Чхиквадзе Карло Чхиквишвили Давид Шавлиашвили Каха Шалибашвили Николай Шамазов Салихдзчан Шамугия Зураб Шаповалов Роман Шарикадзе Сулико Шафигуллин Радик Шафигуллин Рафхат Шеклашвили Миндия Шемазашвили Коба Шестаков Вячеслав шикан Олег Шипилов Заур Шишканов Олег Шония Чиро Шохирев Олег Шубитидзе Мамука Шукакидзе Нодар Шулая Ражден Шушанашвили Кахабер Шушанашвили Лаша Елиава Манучар Юзбашев Артур Юло Дулат Якунин Анатолий Гурчиани Элгуджа Кеидиа Ливан Цулукидзе Вахтанги Джаниашвили Гиви Цомая Заза Чхаберидзе Мамука Горадзе Анзор Рати Малхаз Лысенко Сергей Лобжанидзе Георгий Гегечкори Руслан Роландович Недзельский Андрей Ашумов Глеб Ельбрусович Кухилава Антимоз Кавтарадзе Тамаз Артемов Александр Гвинцадзе Александр Станев Александр Модебадзе Гиорги Олейник Сергей Русан Василий Хачатрян Армен Хмелидзе Георгий Абдулаев Эльшад Рассул Оглы Абдулаев Тофиг Рамиль Оглы Агаев Дашкин Гусейнали Оглы Агаев Руслан Паша Агамалиев Афган Магарри Оглы Азимзаде Вугар гадим Оглы Бабаев Багтияр Гитаяд Оглы Бадиров Камиль Вахид Оглы Байрамов Ясаддин Наджаф оглы Гахраманов Аслан Ядыгар Оглы Гурбанзаде Асим Назим Гусейнов Этибар Али Оглы Гусейнов Фуад Вилаят Оглы Дашдамиров Елчу Джаббаров Бахруз Валиядин Джафарли Шаиг Ганбари Оглы Зейналов Намиг Самсадин Оглы Зейналов Расим Гаджихалилович Ибишов Камран Ибишов Канан Махмудов Эльчин Мехтиев Пейман Вивади Оглы Мустафаев Джаваншир Бахтияр оглы Мухтаров Маммад Гулу Фикрат Оглы Нагдалиев Заур Рустамов Эльмина Сулейманов Эльвин Ельгара Оглы Халилов Ниджат Надир оглы Хасаноглы Нафар Дамир Оглы Шукурла Дамир Оглы Юсифов Сархан Сахиб оглы Юсифов Хагверди Адил оглы Акобджанян Самвел Грачьяевич Алексанян Мехак Ваняевич Аракелян Арутион Дереникович Барсегян Арам Самвелович Манукян Гарник Манукян Левон Самсонович Манукян Самвел Зограбович Мартиросян Андроник Грантович Саргсян Арташес Аветикович Саркисян Карапет Мамиконович Хачатрян Радик Палайкович Абакаров Абдулмуталим Гамзатович Абакаров Гамзат Магомедович Абакаров Шамиль Алиевич Абулкасов Гаджи Шамильович Абулкасов Шамиль Алиевич Гаджиев Ризван Салигугуллайович Гулиев адалат Дадаев Джамалутдин Магомедалийович Дадаев Нурутдин Магомедалийович Маликов Каирбек Мирзоев Аслан Магомедович Мовсаров Мансур Махмутович Гамзатов Шамиль Алиевич Сулейманов Магомед Магомедзакирович Дамаданов Валиомар Дамаданович Аскеров Руслан Али-Оглы Беги Пата Александрович Габелия Алика Георгиевич Герасина Торнике Дадахава Малхаз Виледович Дараселия Лаша Омарович Дашдамиров Елчу Кахиани Паата Квирквелия Заза Семенович Кобалия Темур Автаев Умхан Дардаилович Айдамир Валид Вахайович Амагов Асламбек Вутсаев Алви Газиев Али Газиев Нажмудин Гайрабеков Лема Куйрийович Гакаев Шархан Вахайович Галиев Равиль Гусинов Ражабдибир Гусейнович Джамбулатову Рустам Адамович Довтаев Алихан Исаевич Жабраилов Саид-Магомед Чингисханович Зайнутдинов Шамиль Камалутдинович Идрисов Муслим Алимович Исаев Ваха Абдулбакийович Исаев Имран Абдулбакийович Ислангириев Апти Магомедович Каимов Арби Магaмадов Ризван Магомадов Ислам Саид-Ахмедович Магомадов Ризван Рамзанович Межиев Ризван Мирзоев Садиг Ясир Оглы Мусаев Хизир Муситов Асламбек Селимович Саитова Зелимхана Алтийович Сайнароев Салман Тадаев Апти Хаптукаев Муса Сайд-Ахмедович Хатуев Ваха Шаипов Магомед Увайсович Шатов Муслим Идрисович Шахгириев Ибрагим Юсупов Умар Умаевич Ясагов Адлан Умарович Газиев Нажмудин Расуев Магомед Ахмутович Давлетов Рустам Айдерович Ескарбиев Адан Зубайраевич Бродяга Ашот Арутюнович Мкртычан Ишкан Георгиевич Талибов Вахид Сейфодин Оглы

Какие санкции ввели:

блокировка активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств.

По информации СНБО, составлять список помогали СБУ, МВД, а также иностранные партнеры из ФБР и ЦРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL: