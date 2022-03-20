В банках на Багамах нашли $3 млрд российских денег: заявление центробанка

Банки на Багамах владеют активами на сумму около $3 млрд, владельцы которых связаны с Россией. Еще 12 марта страна, которая ранее являлась одной из популярных оффшорных зон, ввела санкции против России и Беларуси. Правительство осудило вторжение РФ в Украину.

"В дополнение к своему регулярному надзору Центральный банк собирал данные от международных банков и трастовых компаний об уровне их деловой активности в России. Результаты этого исследования показали, что по состоянию на 28 февраля 2022 года в этом секторе было около $420 млн в виде депозитов и $2,5 млрд в депозитарных или доверительных активах с конечными бенефициарными владельцами из России или связанных с ней", – говорится в сообщении Центробанка Багамских островов.

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Багамы – одна из популярных оффшорных зон классического типа. Компании-нерезиденты могут заниматься любой деятельностью, которая не запрещена законами юрисдикции. При этом Багамы содержатся в "сером" налоговом списке ЕС. Это означает, что блок следит за выполнением их обещаний.

Ранее сообщалось, что Россия лишится уникальных технологий бурения и обслуживания нефтегазовых скважин. Крупнейшая мировая нефтесервисная корпорация Halliburton сворачивает деятельность в РФ из-за санкций. Еще одна нефтесервиская компания Schlumberger отказалась от инвестиций в Россию. Третий гигант рынка Baker Hughes также приостанавливает новые инвестиции в деятельность в РФ.

Об срочном ухоже из РФ говорится в официальном заявлении Halliburton. При этом деятельность корпорации и реализация инвестиционных проектов в России прекращается "немедленно".

Как писал ранее OBOZREVATEL, 19 марта оккупанты нанесли удар по подземному складу ракет и боеприпасов в поселке Делятин в Ивано-Франковской области. Кремль заявил, что объект обстреляли гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал".

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