Финопераций с компаниями не будет. Багамы ввели санкции против РФ и Беларуси

Багамы, которые ранее являлись одной из популярных оффшорных зон, ввели санкции против России и Беларуси. Правительство страны осудило вторжение РФ в Украину.

Власти приказали своим финансовым учреждениям прекратить все операции с российскими организациями, которые попали под санкции Запада. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка Багамских островов.

"Центральный банк Багамских островов совместно с другими членами Группы органов регулирования финансовых услуг Багамских островов издал директивы для контролируемых финансовых учреждений, запрещающие деловую деятельность со сторонами, находящимися под санкциями Соединенных Штатов и других определенных западных стран, в ответ на войну в Украине", – говорится в сообщении.

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Стоит указать, что Багамы – одна из популярных оффшорных зон классического типа. Компании-нерезиденты могут заниматься любой деятельностью, которая не запрещена законами юрисдикции. При этом Багамы содержатся в "сером" налоговом списке ЕС. Это означает, что блок следит за выполнением их обещаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий пакет санкций Европейского союза может быть направлен против бизнесменов и пропагандистов из России. Миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович входит в число намеченных целей.

Ограничения также нацелены на принадлежащие РФ предприятия, пишет Financial Times. Пакет санкций запрещает инвестиции в российский энергосектор.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время осады Мариуполя погибли 2187 мирных жителей. Только за сутки оккупанты 22 раза бомбили город и сбросили не менее 100 авиабомб.

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