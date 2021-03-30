Усиление контроля за "ФОПами" и справедливые условия для всех: Любченко рассказал, как усовершенствовать налоговую систему

В Украине в 2020-м удалось добиться ощутимых результатов в работе Государственной налоговой службы (ГНС). При этом борьба с уклонением от налогов только начинается. Ежегодно из-за разных схем Украина теряет 7,7 млрд долларов.

Глава ГНС Алексей Любченко в своем блоге в издании ZN написал главные принципы, которые должны совершенствовать налоговую систему Украины. OBOZREVATEL публикует тезисы руководителя налоговой о том, как и за счет чего нужно реформировать существующую систему.

Чего удалось достичь и какие есть проблемы

2020-й стал годом ощутимого прогресса в эффективности работы новой Государственной налоговой службы Украины. В условиях нисходящей динамики экономической активности, проявившейся еще во втором полугодии 2019-го, и роста номинального ВВП в 2020 году на 5,4% (падение реального выпуска составляло 4%) поступления в государственный и местные бюджеты, а также по единому социальному взносу в прошлом году выросли на 13,5%, а сальдо поступлений по налогу на добавленную стоимость увеличилось на 36,8%.

Индикативные показатели налоговых поступлений в 2020 году перевыполнены на 49,2 млрд грн (+10,7%). В январе-феврале 2021-го при росте объемов поставок товаров и услуг (база налогообложения НДС) на 10,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сальдо поступлений по НДС увеличилось в 1,5 раза (с 17,8 млрд до 25,8 млрд грн). Это стало возможным благодаря эффективному расширению базы налогообложения за счет теневой экономики.

Вместе с тем борьба государства с налоговыми злоупотреблениями все еще далека от завершения. По оценке ГНСУ, потери Украины от применения схем по уклонению (минимизации) уплаты налогов составляют около 7,7 млрд долл. США в год, в том числе: зарплата в "конвертах" – 4,3 млрд долл., деятельность "скруток" и конвертационных центров – 1,5 млрд, офшоры – 0,8 млрд, подакцизные товары – 1,0 млрд, убытки государственных предприятий – 0,1 млрд долл. Например, общие доходы населения в 2020 году без учета налогов составляли 3,4 трлн грн, из которых 1,9 трлн – это заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выручки предприятий торговли, которые фиксируются через кассовые аппараты, в 2020 году составили менее 1,3 трлн грн. Это означает, что всего 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с уплатой соответствующих налогов и сборов.

Важно понимать, что успешность мер по реформированию налоговой системы и эффективному преодолению налоговых схем зависит не столько от экстенсивных усилий по углублению налогового контроля, сколько от построения надежной модели взаимодействия между налогоплательщиками и государством, которое будет пользоваться доверием обеих сторон налоговых взаимоотношений. Для этого надо обеспечить соблюдение государством ключевых принципов в сфере налогообложения, которыми, по нашему мнению, должны быть: справедливость (равенство всех плательщиков перед законом, недопущение любых проявлений налоговой дискриминации), прозрачность (обмен информацией между налоговыми агентами и налоговыми органами; внимание к сути операций, а не к их форме) и удобство во взаимодействии с налоговыми органами (платить налоги честно должно быть выгодно, налоговая служба обеспечивает качественный сервис налогоплательщикам). Воплощение в жизнь этих принципов, по моему мнению, создаст органичные условия для решения проблематики налогового регулирования в Украине и обеспечит соблюдение экономическими субъектами требований законодательства при уплате налогов.

На практике реализация упомянутых выше принципов должна предусматривать шаги, которые будут внедрять лучший международный опыт по реформированию и усовершенствованию налоговой системы.

С – справедливость

Распространенные в мире схемы по уклонению от уплаты налогов с помощью структурирования бизнес-деятельности через низконалоговые юрисдикции пользуются популярностью и в нашей стране. С целью противодействия этому явлению Украина с 1 января 2017 года присоединилась к Программе расширенного сотрудничества по BEPS, взяв на себя обязательства по имплементации Минимального стандарта Плана действий BEPS (действия 5, 6, 13, 14). Для выполнения международных обязательств и с целью внедрения международных правил налогообложения был принят закон Украины №466-IX об имплементации основных рекомендаций ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и перемещению прибыли за рубеж (План действий BEPS).

Полноценная реализация требований закона позволит расширить базу налогообложения в нашей стране путем налогообложения доходов налоговых резидентов Украины, которые аккумулируются на счетах офшорных компаний с целью "двойного неналогообложения", и обеспечит справедливую систему налогообложения для субъектов, ведущих свою деятельность на территории Украины. Важным в этом контексте является внедрение обмена информацией с налоговыми органами других стран в автоматическом режиме и по единому международному стандарту, что позволит налоговым органам Украины своевременно выявлять и принимать меры к нарушителям налогового законодательства. Шагами в этом направлении должны стать:

введение налогообложения контролируемых иностранных компаний (согласно рекомендациям ОЭСР и в сроки, определенные законом Украины №466-IX) и отчетности в разрезе стран для международных групп компаний, работу над которой недавно завершило Министерство финансов;

присоединение к соглашению MCAA CRS (многосторонняя конвенция о взаимной административной помощи в налоговых делах и передаче налоговой информации по единому стандарту);

проведение переговоров и подписание двусторонних соглашений об автоматическом обмене информацией с ключевыми странами — торговыми партнерами и низконалоговыми юрисдикциями;

выполнение технических требований, необходимых для автоматического обмена информацией (с проведением аудита соответствия ОЭСР).

Установлению более справедливой системы налогообложения в Украине будет способствовать также гармонизация систем налогообложения инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц. Львиная доля доходов наиболее богатых домохозяйств обеспечивается за счет пассивных доходов, в том числе благодаря тому, что они владеют корпоративными правами и денежными средствами через инвестиционные фонды, что существенно снижает эффективную ставку налога для таких физических лиц. Это создает возможности для оптимизации налогообложения, в том числе с использованием институтов совместного инвестирования, а также нарушает принцип справедливого налогообложения для всех участников финансового сектора и финансовых инструментов. С учетом этого необходимо привести ставки налога на доходы физических лиц, полученные за счет дивидендов или операций с ценными бумагами (в том числе с сертификатами инвестиционных фондов), до уровня стандартной ставки налога на доходы физических лиц. Это позволит восстановить здоровые пропорции налогообложения доходов и сбережений физических лиц и снизить неравенство в налогообложении, вследствие которого более бедные слои населения платят больше налогов (относительно своего уровня дохода), чем богатые.

П – прозрачность

С начала 2020 года объем только гривневой денежной наличности в экономике Украины вырос на 34%, но определить, какая доля этого прироста обусловлена предусмотрительным поведением экономических агентов на фоне карантинных ограничений, а какая — результатом увеличения теневого товарооборота, весьма трудно. Вместе с тем общеизвестно, что схемы по "оптимизации" налоговой нагрузки реализуются с помощью наличных расчетов, ведь в таком случае невозможно идентифицировать ведение хозяйственной деятельности через механизмы банковского мониторинга. В подобных условиях нужно стимулировать безналичные расчеты, в том числе снижая лимиты на наличные расчеты и усовершенствуя систему контроля над наличными расчетами.

Также требуют усиления контроль над деятельностью физических лиц-предпринимателей и противодействие злоупотреблению упрощенной системой налогообложения, потому что, как известно, распространена практика осуществления под прикрытием ФЛП своей деятельности крупным бизнесом и торговыми сетями. Это требует усиления аналитической работы по выявлению случаев умышленного "дробления" деятельности предприятий и сетей и распространения требований об использовании физическими лицами-предпринимателями фискальных регистраторов расчетных операций.

Эффективной работе налоговых органов будет способствовать налаживание информационного обмена между регуляторами финансового сектора (НБУ, НКЦБФР), банками и ГНСУ. Для этого надо определить периметр информационных активов, необходимых ГНСУ для эффективного выполнения полномочий, и внести необходимые изменения в законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие обмен информацией между государственными органами (при необходимости подписать меморандумы о сотрудничестве), а также настроить технические параметры обмена информацией (в том числе криптографической защиты) для передачи информационных активов в электронном виде.

Значительным потенциалом в стимулировании детенизации хозяйственной деятельности обладают также территориальные громады и местные органы власти, финансовая состоятельность которых существенно выросла вследствие реформы децентрализации. В июле—ноябре 2020 года среднемесячный остаток средств на депозитных счетах в банках региональных и местных органов государственного управления составлял более 10,5 млрд грн, а их доля в финансировании капитальных инвестиций в Украине в 2020 году выросла до 10,4%. Повышение прозрачности и эффективности использования средств территориальных громад, в том числе путем создания местных центров ответственности, будет способствовать повышению роли местных громад в обеспечении роста экономики и улучшении качества жизни в регионах.

У – удобство

Не следует забывать и о том, что уплата налогов должна быть удобной для плательщиков, и усиление контроля над неуплатой налогов не должно увеличивать нагрузку на "белый" бизнес. Налоговые органы должны ввести автоматизированную систему риск-контроля субъектов, принадлежащих к группе повышенного риска, в том числе тех, которые осуществляют операции с подакцизными товарами. Усовершенствование контроля над перемещением и реализацией подакцизных товаров без усиления нагрузки на добросовестных налогоплательщиков возможно путем цифровизации соответствующих процедур и усиления аналитической состоятельности налоговых органов.

Упрощению деятельности банков, небанковских финансовых учреждений и потребителей их услуг и повышению спроса на финансовые инструменты сбережений и инвестиций будет способствовать усовершенствование законодательства по вопросам деятельности налоговых агентов при налогообложении операций с ценными бумагами.

Эти и другие изменения, направленные на практическую реализацию основополагающих принципов функционирования налоговой системы государства, обеспечат достижение общественного консенсуса в развитии надежной и взаимовыгодной модели взаимодействия государства и налогоплательщиков.