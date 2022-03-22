НБУ подписал с польским регулятором соглашение, которое позволяет обменивать валюту. Украинцы в Польше могут обменять гривни на злотые.

Об этом говорится на сайте Нацбанка. Так, соглашение вступит в силу с 25 марта. Курс обмена будет максимально приближен к официальному, который фиксирует регулятор.

"По этому механизму совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Польские банки будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты не будут приниматься для обмена)", – говорится в сообщении.

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Национальный банк Польши будет покупать у коммерческих банков Польши наличную гривну, полученную в результате продажи гражданами Украины, для дальнейшего обмена с Национальным банком Украины по тому же курсу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России курс доллара с начала войны до 22 марта взлетел в четыре раза. Официальный курс доллара в банках составил 230 рублей, при этом на черном рынке стоимость валюты достигла более 300 рублей. Страна в результате ареста своих резервов оказалась в шаге от дефолта.

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