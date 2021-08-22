Украинцев ждет новый курс доллара: сколько заплатим за валюту после праздников

Курс доллара в Украине может достичь рекордной в 2021-м отметки и опустится до 26,5 грн/$. В целом аналитики прогнозируют: валюта будет колебаться до конца лета в узком коридоре до 26,8 грн/$.

О том, как и почему изменится стоимость гривни, читайте в материале OBOZREVATEL.

Средний курс доллара с 23 по 27 августа будет в рамках 26,55-26,75 грн/$, уверен старший аналитик компании Esperio Ян Кароль. Гривня находится под влиянием мощнейших факторов – монетарной политики, и выплат нового кредитного транша от МВФ.

"В краткосрочной и долгосрочной перспективе доллар США в стране будет снижаться, а украинская гривня будет расти. Критической отметки падения доллара нет, потому тенденцию текущего года на рост гривни стоит использовать с пониманием, что на валютных колебаниях в ближайший год заработать не получится", – отмечает Кароль.

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Праздничный период для валютного рынка — это всегда время небольшого дополнительного снижения стоимости доллара. Перед праздниками курс доллара уже снижается, и конвертация валютных накоплений становится менее выгодной. Так было всегда.

Среди факторов и событий, которые могут изменить настроения на валютном рынке будет динамика распространения COVID-19. Именно благодаря коронавирусу в стране сохраняется стабильный приток денежных средств по экспортной выручке. Экспорт украинских товаров в первом полугодии вырос на 30% по сравнению с январем-июнем 2020 года до $29,9 млрд. Распространение COVID-19 будет сигнализировать о стабильности спроса на экспортируемую страной продукцию, так как разные страны предпочтут формировать долгосрочные запасы по текущим ценам, в попытках избежать инфляционного давления в будущем.

Более позитивные оценки озвучивает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он вовсе считает, что доллар может подешеветь до 26,5 грн/$."Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи

26,6 грн/$. Наличный доллар будет торговаться по 26,5/26,7 грн/$", – поясняет эксперт.

Противоположные оценки озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "Полагаю, что в конце текущей недели доллар США к гривне продолжит укрепляться к уровню 26,85 грн/$. Единая европейская валюта, судя по всему, вырастет до отметки 31,4", – говорит Гойлов.

Ожидается поступление 2,7 млрд долларов США от МВФ. Часть этих средств пойдет в резервы НБУ. Оставшееся распределит Кабмин уже в следующем году, хотя ранее ожидалось, что эту сумму направят на погашение внешнего долга. В любом случае пополнение международных резервов благоприятно скажется на курсе украинской национальной валюты.

Отмечается рекордный объем торгов – 165 млн долларов. Спрос превышал предложение и регулятору не пришлось выходить на рынок: доллар США начал плавно укрепляться благодаря усилиям НБУ последних дней. В течение нынешнего месяца он приобрел около 130 млн долларов (для сравнения – в июле было куплено 188 млн).

Гривня ослабла несмотря на пик налоговых платежей в украинский бюджет. Экспортеры смогли продать валютную выручку по выгодному курсу. Далее ожидается рост спроса на иностранные валюты со стороны импортеров и нерезидентов, что может привести к дальнейшему ослаблению гривны.

До конца лета доллар будет находиться в стабильном диапазоне, а по некоторым оценкам может достичь рекордно низкой отметки.