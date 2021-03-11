Украинцев ждет новый курс доллара: НБУ опубликовал стоимость

В Украине курс доллара с 10 по 11 марта снизится с 27,74 до 27,7 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных национального банка Украины. Речь идет о той стоимости валюты, которую рассчитали исходя из усредненных данных по всем операциям. Реальная стоимость доллара будет определена уже 11 марта.

На стоимость доллара повлияет повышение учетной ставки Нацбанком. "Размер учетной ставки оказывает определяющее влияние на ставки по вкладам и займам, а значит в ближайшее время стоит ожидать удорожания кредитных средств. НБУ четко дал понять, что готов к более решительному ужесточению кредитно-денежной политики в рамках сдерживания инфляции", – поясняет аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Один из ключевых факторов, который влияет на курс доллара – сотрудничество с МВФ. Если правительству не удастся договориться с кредитором, это повлияет и на стоимость доллара, и на настроения инвесторов.

"Сегодня миссия, которая работала онлайн, завершилась, мы выполнили на 95% все договоренности и требования. Остается пять направлений, три из которых – в плоскости законодательных изменений. Это закон о Высшем совете правосудия, решение вопроса с НАПКА – введение уголовной ответственности за ложь в декларациях, и вопрос НАБУ – суд признал неконституционным назначение Артема Сытника, и мы подали два законопроекта о НАБУ, которые рассмотрит парламент", – сказал премьер Денис Шмыгаль во время годового отчета.

Кроме того, с миссией обсуждался вопрос прайс-кэпа (предел максимального увеличения цен) на газ до 31 марта. И пятый пункт – дискуссии о макропоказателях Украины в 2022 и 2023 годах, в частности размер дефицита бюджета.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.