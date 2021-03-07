Доллар в Украине подешевеет: аналитики сказали, каким будет курс

В Украине в ближайшую неделю курс доллара будет плавно снижаться и достигнет, по разным оценкам, отметки в 27,55-27,75 грн/$.

О том, как и почему будет меняться курс доллара – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине курс доллара до 15 марта снизится до 27,7 грн/$. Большинство опрошенных аналитиков уверены: доллар будет дешеветь. "На начавшейся неделе мы ожидаем сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке", – рассказывает аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Его коллега Андрей Шевчишин из Forex Club вовсе считает, что доллар может подешеветь до 27,55 грн/$. "Вероятно, отыгрывая решение о ставке, гривна в ближайшее время может ещё несколько укрепиться и войти в диапазон 27,55-27,75 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

Что повлияет на курс доллара:

НБУ решил повысить учетную ставку с 6 до 6,5%;

ожидается рост спроса на гривню со стороны иностранцев, что будет сдерживать курс;

спрос и предложения на валютном рынке остаются в пределах нормы.

"В условиях падающего спроса на иностранные валюты со стороны импортеров и угрозы нового локдауна укрепление национальной валюты может продлиться до конца весны. Экспортеры, в свою очередь, продолжат продавать валютную выручку на рынке. НБУ вновь окажется ее главным покупателем, тем самым определяя степень укрепления гривни", – рассказывает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Отметим, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка снизился на 13 копеек. Гривня торговалась в узком диапазоне 27,70-27,95, а в четверг более сильно укрепилась. Общее колебание гривни составило 25 копеек за неделю.

На стоимость доллара повлияет повышение учетной ставки Нацбанком. "Размер учетной ставки оказывает определяющее влияние на ставки по вкладам и займам, а значит в ближайшее время стоит ожидать удорожания кредитных средств. НБУ четко дал понять, что готов к более решительному ужесточению кредитно-денежной политики в рамках сдерживания инфляции", – поясняет аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Один из ключевых факторов, который влияет на курс доллара – сотрудничество с МВФ. Если правительству не удастся договориться с кредитором, это повлияет и на стоимость доллара, и на настроения инвесторов.

"Сегодня миссия, которая работала онлайн, завершилась, мы выполнили на 95% все договоренности и требования. Остается пять направлений, три из которых – в плоскости законодательных изменений. Это закон о Высшем совете правосудия, решение вопроса с НАПКА – введение уголовной ответственности за ложь в декларациях, и вопрос НАБУ – суд признал неконституционным назначение Артема Сытника, и мы подали два законопроекта о НАБУ, которые рассмотрит парламент", – сказал премьер Денис Шмыгаль во время годового отчета.

Кроме того, с миссией обсуждался вопрос прайс-кэпа (предел максимального увеличения цен) на газ до 31 марта. И пятый пункт – дискуссии о макропоказателях Украины в 2022 и 2023 годах, в частности размер дефицита бюджета.

Шмыгаль подчеркнул, что сотрудничество с МВФ не останавливалось, диалог ведется в ежедневном режиме. "Поэтому хорошие новости, я вас уверяю, будут", – сказал премьер.