Украинцев ждет масштабный перерасчет пенсий и тотальная проверка: до новшества осталось несколько недель

В Украине в марте 2023-го все-таки проведут обещанную индексацию (осовременивание) пенсий. После долгих сомнений в Минсоце заявили: перерасчету быть. Это будет самое масштабное повышение за последние несколько лет. Причина – размер прибавки считается индивидуально, но зависит в том числе от прошлогодней инфляции. А она была на рекордном уровне в 26,6%.

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О том, как проведут индексацию и что будет с проверками, читайте в материале OBOZREVATEL.

Решение об индексации уже приняли

Министерство социальной политики в течение нескольких месяцев не называло ни сроков индексации, ни ее размеров. А из-за расплывчатых формулировок в СМИ появился целый ряд расхождений. Некоторые утверждали, что индексация будет всего на уровне 5%, другие предполагали, что ее проведут в апреле. Как пояснили OBOZREVATEL в Минсоце:

индексация состоится в марте (то есть начиная с мартовской пенсии украинцы будут получать больше);

индексацию проведут по формуле из закона. То есть ее размер может быть около или выше 20%.

Точной цифры нет. Но приблизительные подсчеты показывают, что, вероятно, пенсии повысят как минимум на 20%. Рассмотрим несколько примеров перерасчета выплат.

Украинцы с минимальной пенсией. Украинцы на заслуженном отдыхе не получают меньше 2093 грн. Допустим, что ваша расчетная пенсия по формуле составляет 1600 грн (из-за низкой официальной зарплаты и небольшого стажа). В таком случае даже после индексации на 20% размер выплаты будет меньше минимального (около 1920 грн). В результате фактический размер пенсии не изменится. Как и сейчас, они будут получать около 2093 грн. Пенсию, близкую к минимальной, в Украине получают несколько миллионов человек.

Украинцы с пенсией в 4 тыс. грн. Если расчетная пенсия составляет 4 тыс. грн (зарплата выше средней и как минимум 30 лет стажа), повышение будет более существенным. После индексации можно рассчитывать на выплату в размере 4800 грн.

Украинцы с пенсией в 5 тыс. грн. Повышение в размере 1 тыс. грн могут получать те украинцы, которые сейчас по формуле получают около 5 тыс. грн.

Андрей Рева, бывший министр соцполитики, который был одним из авторов внедрения индексации пенсий в 2017-м, по просьбе OBOZREVATEL озвучил свои оценки повышения выплат. Он считает, что рост может составить около 24%. Но даже при пессимистичной оценке в 20% масштабы перерасчета будут впечатляющими.

В 2017-м мы внедрили механизм индексации. Он учитывает показатель инфляции и роста зарплат. Первые два года учитывались за предыдущий год, после – за три предыдущих года. Берется 50% инфляции и 50% роста зарплаты", – пояснил Рева.

Пенсионеров проверят по-новому

Минфин разработал новую методику проверки пенсионеров. Она предусматривает проверку в три этапа: сперва проверят самих чиновников, затем данные о пенсионерах, полученную информацию сопоставят с информацией из разных баз и источников.

Задача: сделать все, чтобы пенсионеры с помощью коррумпированных чиновников не могли прибавить себе лишний стаж или же досчитать размер зарплаты. В самом Пенсионном фонде отмечают: пенсии проверяют регулярно, а большого количества нарушений нет и быть не может.

Проблемы могут возникать только у тех пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых еще до появления единого реестра и учета стажа, исходя из выплаченного соцвзноса. В 90-х украинцам могли засчитывать стаж в условиях, когда их трудовая книжка лежала на предприятии, где они уже давно не работают, не получают зарплаты и, следовательно, не платят взносы в Пенсионный фонд.

"По пенсиям и проверять нечего, если пенсия назначена, значит, человек уже имеет на нее право. Единственное нарушение – если человек умер, но продолжает получать деньги. Но это практически невозможно", – рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Даже после перерасчета пенсий в Украине проблема бедности среди пенсионеров останется критической. Из-за высокой инфляции и отказа от повышения прожиточного минимума как минимум четыре миллиона украинцев на заслуженном отдыхе останутся за чертою бедности. Минимальной пенсии не хватит даже для того, чтобы заплатить за необходимый минимальный набор товаров и услуг.