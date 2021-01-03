Украинцев в 2021-м ждет новый курс доллара: аналитики рассказали, как подорожает валюта

В Украине курс доллара в 2021-м перейдет очередную психологическую отметку в 29 грн/$. На стоимость американской валюты, как говорят аналитики, будут влиять переговоры с МВФ, эпидемиологическая ситуация и погашение внешних долгов.

О том, как и почему будет меняться курс в 2021 году, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцев ждет еще один сложный год

Для Украины 2021-й будет проще 2020-го, уверен аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Любой украинец может по определенным маркерам спрогнозировать курс доллара. Среди них – переговоры Украины с МВФ. Даже если появятся просто новости о том, что новый транш срывается или что украинская сторона не выполнила обязательства, это уже сигнализирует о будущем росте курса доллара.

"В январе после новогодних праздников состоится очная встреча, где будет согласован план дальнейших совместных действий и названы сроки получения двух траншей в сумме 1,5 млрд долларов США. Положительный результат переговоров с Фондом "откроет двери" других международных финансовых организаций (МФО) для нашей страны", – поясняет Гойлов.

Длительное время иностранцы не хотели покупать украинские облигации внутреннего госзайма, но после 600 млн евро от Еврокомиссии в рамках макрофинансовой помощи они поспешили вернуться к покупкам. В результате 15 декабря Минфин смог реализовать облигации на рекордные 51,44 млрд.

"Как мы видим, спрос на украинские активы наблюдается в основном за счет более высокой ставки, чем у многих аналогов, однако реализоваться в полной мере он может лишь в условии поддержки со стороны внешних партнеров. Таким образом, ключевое значение в 2021 году будут иметь успехи по продвижению антикоррупционной реформы, которая тормозит сотрудничество с МВФ", – рассказывает аналитик Телетрейд Сергей Родлер.

Еще одна масштабная задача: Украине необходимо погасить в начале года порядка 600 млн долларов долгов по внешним обязательствам. Нацбанк из-за этого, вероятно, будет неохотно выходить на рынок и продавать свою валюту. А чем меньше НБУ продает долларов, тем выше его курс.

Наверстать падение 2020-го не удастся. По самой оптимистичной оценке, потери прошлого года составят 4,8% от ВВП, а в проекте бюджета на текущий ожидается рост в 4,6%. Таким образом, мы едва-едва компенсируем падение 2020 года. Поэтому Украина и далее будет зависеть от конъюнктуры внешних рынков и займов.

Как изменится курс доллара в 2021-м

Курс гривны будет оставаться под давлением, так что не исключены новые рекорды ее девальвации, говорит Гойлов. При этом в бюджет заложен средний курс доллара к гривне на уровне 29,20.

"По валютной паре доллар/гривна ожидаю торговлю в ценовом диапазоне 28,10-29,10. По курсу евро к гривне ценовой канал, вероятно, будет в пределах 33,10-34,90", – спрогнозировал эксперт.

Сергей Родлер добавляет: будут играть свою роль и другие факторы: экспортная активность отечественных сельскохозяйственных и металлургических компаний, а также обстановка на международных рынках.

"Ситуация с коронавирусом остается крайне нестабильной: недавно был обнаружен новый штамм вируса в Великобритании, а значит велика вероятность появления новых мутаций в обозримом будущем. Предсказать эффективность созданных вакцин невозможно, так что нервозность на рынках будет сохраняться долгие месяцы", – добавляет аналитик.

Последние два месяца наблюдаются валютные качели: курс гривны активно раскачивается под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Вряд ли сбережения в крепкой валюте (долларе) утратят свою привлекательность в обозримом будущем, из-за сохраняющихся проблем в экономике. Так что покупка доллара в моменты снижения его стоимости может оказаться неплохим способом сохранения сбережений в долгосрочной перспективе.