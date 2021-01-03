Українців у 2021-му чекає новий курс долара: аналітики розповіли, як здорожчає валюта

В Україні курс долара у 2021-му перетне ще одну психологічну позначку в 29 грн/$. На вартість американської валюти, як кажуть аналітики, впливатимуть переговори з МВФ, епідеміологічна ситуація і погашення зовнішніх боргів.

Про те, як і чому змінюватиметься курс у 2021 році, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На українців чекає ще один складний рік

Для України 2021-й буде простішим за 2020-й, упевнений аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Будь-який українець може за певними маркерами спрогнозувати курс долара. Серед них – переговори України з МВФ. Навіть якщо з'являться просто новини про те, що новий транш зривається або що українська сторона не виконала зобов'язання, це вже сигналізує про майбутнє зростання курсу долара.

"У січні після новорічних свят відбудеться очна зустріч, де буде узгоджено план подальших спільних дій і названо терміни отримання двох траншів у сумі 1,5 млрд доларів США. Позитивний результат переговорів із Фондом "відчинить двері" інших міжнародних фінансових організацій (МФО) для нашої країни", – пояснює Гойлов.

Тривалий час іноземці не хотіли купувати українські облігації внутрішньої держпозики, але після 600 млн євро від Єврокомісії в межах макрофінансової допомоги вони поспішили повернутися до покупок. Унаслідок 15 грудня Мінфін зміг продати облігації на рекордні 51,44 млрд.

"Як ми бачимо, попит на українські активи спостерігається здебільшого завдяки вищій ставці, ніж у багатьох аналогів, проте реалізуватися повною мірою він може лише в умови підтримки з боку зовнішніх партнерів. Так, ключове значення у 2021 році матимуть успіхи з просування антикорупційної реформи, яка гальмує співпрацю з МВФ", – розповідає аналітик Телетрейд Сергій Родлер.

Ще одне масштабне завдання: Україні необхідно погасити на початку року близько 600 млн доларів боргів за зовнішніми зобов'язаннями. Нацбанк через це, ймовірно, буде неохоче виходити на ринок і продавати свою валюту. А чим менше НБУ продає доларів, тим вище його курс.

Надолужити падіння 2020-го не вдасться. За найоптимістичнішою оцінкою, втрати минулого року складуть 4,8% від ВВП, а в проєкті бюджету на поточний очікується зростання в 4,6%. Отже, ми ледь-ледь компенсуємо падіння 2020 року. Тому Україна й далі залежатиме від кон'юнктури зовнішніх ринків і позик.

Як зміниться курс долара 2021-го

Курс гривні залишатиметься під тиском, тому не виключені нові рекорди її девальвації, каже Гойлов. До того ж у бюджет закладено середній курс долара до гривні на рівні 29,20.

"Щодо валютної пари долар/гривня очікую торгівлю в ціновому діапазоні 28,10-29,10. Стосовно курсу євро до гривні ціновий канал, імовірно, буде в межах 33,10-34,90", – спрогнозував експерт.

Сергій Родлер додає: відіграватимуть свою роль й інші фактори: експортна активність вітчизняних сільськогосподарських і металургійних компаній, а також ситуація на міжнародних ринках.

"Ситуація з коронавірусом залишається вкрай нестабільною: недавно було виявлено новий штам вірусу у Великобританії, отже, велика ймовірність появи нових мутацій у найближчому майбутньому. Передбачити ефективність створених вакцин неможливо, тому нервозність на ринках зберігатиметься довгі місяці", – додає аналітик.

Останні два місяці спостерігаються валютні гойдалки: курс гривні активно розгойдується під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Навряд чи заощадження в міцній валюті (доларах) втратять свою привабливість у найближчому майбутньому, через наявні проблеми в економіці. Тому купівля долара в моменти зниження його вартості може виявитися непоганим способом збереження заощаджень у довгостроковій перспективі.