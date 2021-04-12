Украинские заробитчане будут нужны ЕС после снятия карантина, – эксперт
Спрос на заробитчан из Украины в странах Европейского Союза после снятия коронавирусных ограничений сохранится из-за демографического кризиса.
Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире канала "Украина 24", сообщает "Укринформ". По его словам, после проведения вакцинации и снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, количество людей, которые будут ехать на работу в Европу, будет только расти.
Отмечается, что ситуация на европейском рынке труда из-за пандемии на самом деле не изменилась. Там все так же нужны люди на строительстве, в сфере сельского хозяйства и обслуживания, и эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
По мнению эксперта, это связано в первую очередь с тем, что в Европе демографический кризис и не хватает людей. Поэтому экономики Польши, Чехии, стран Балтии, Германии рассчитывают на приток новых рабочих рук из стран, не входящих в состав ЕС.
"Это первый момент. А второй – если посчитать, что в целом в Евросоюзе проживает примерно 512 млн населения, а количество украинцев, работающих в Европе примерно 3-3,5 млн человек, то есть менее 1 процента. Поэтому говорить, что для украинцев не найдется там работы, это недальновидно, я уверен, что украинцы смогут найти себе работу в Европе", – говорит Воскобойник.
Он также назвал проблемой и вызовом не только для отечественных работодателей, но и для Украины в целом желание польских работодателей внести изменения в законодательство, которые позволят украинцам получать трехлетние разрешения на работу в Польше.
Ранее сообщалось, что в Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев. Польские работодатели планируют и в дальнейшем нанимать работников из нашей страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце 2020-го в учреждении соцстрахования Польши было зарегистрировано более 21,5 тысяч иностранцев, занимающихся предпринимательством. Для сравнения, это на 11% больше, чем в 2019 году. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.
Украинским заробитчанам могут запретить въезд на территорию Польши и других стран в ЕС в случае, если они нарушат одно из правил чужого государства. Самое распространенное нарушение – отсутствие рабочей визы.