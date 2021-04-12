Украинские медики вынуждены по 10 раз стирать одноразовые комбинезоны, а цеха опустели без заказов, – Мисюра

В Украине медики в среднем 10 раз стирают одноразовые защитные комбинезоны. И этом при том, что защитные свойства тканей и швов одноразовых комбинезонов теряются при стирке. В то же время украинские предприятия не получают заказы на изготовление защитной одежды – нет финансирования.

Об этом сообщила директор компании "Венето" Оксана Мисюра в Facebook. "Первые в Европе по заболеваемости, 37301 смерть, а медики стирают одноразовые комбинезоны. Стирают одноразовую защитную одежду. Еще раз, десять раз в среднем стирают одноразовый защитный комбинезон... Заболевших медиков 81709 чел., за последние сутки заболело еще 119 чел. только врачей", – написала она.

Публикация Facebook Оксана Мисюра

Также она показала, как выглядят цеха компании "ВенетоМед", которая специализируется на изготовлении спецодежды. "А при этом так сегодня выглядят цеха ВенетоМед/VenetoMed, и не потому, что нет потребности, а потому, что нет финансирования на защитную одежду", – отмечает Мисюра.

Публикация Facebook Оксана Мисюра

"Асфальт сейчас, конечно, намного важнее, чем жизни медиков и пациентов. "Большая стройка" дожевывает человеческие жизни, а одноразовые комбезы медики вынуждены стирать. Финансирования едва хватает на кислород и антибиотики, остальное по остаточному принципу, у меня только один вопрос, а если завтра некому будет подключить кислород, ИВЛ или прописать лечение?", – подытожила Мисюра.

Напомним, по состоянию на понедельник, 12 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 136,6 млн человек. За минувший день выявили 631 408новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов.

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